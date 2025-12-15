ua en ru
Windows 11 получила одно из крупнейших обновлений года: что изменилось

Понедельник 15 декабря 2025 18:20
Windows 11 получила одно из крупнейших обновлений года: что изменилось Microsoft выпустила крупное обновление Windows 11 (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Microsoft выпустила одно из самых масштабных обновлений Windows 11 за этот год, добавив сразу несколько заметных функций. Обновление затрагивает как внешний вид системы, так и повседневные сценарии работы пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический портал PCWorld.

Визуальное улучшение поиска Windows

Поле поиска в Windows получило новый визуальный вид, согласованный с высотой нового меню "Пуск". Это должно устранить некоторые несоответствия в дизайне, хотя проблема с перекрытием экрана новым меню все еще сохраняется.

Новая функция "Поделиться с Copilot" на панели задач

Искусственный интеллект Copilot интегрируется в Windows 11 через панель задач. Опция "Поделиться с Copilot" покажет миниатюру текущего приложения и позволит быстро начать взаимодействие с чат-ботом через Copilot Vision. Также улучшена плавность перехода между приложениями при наведении мыши.

Изменения Windows Spotlight для рабочего стола

Функция Windows Spotlight, отвечающая за динамическую смену обоев, получила улучшения: правый клик по рабочему столу теперь быстрее открывает настройки обоев, а опция "Изучить фон" предоставляет дополнительную информацию о текущем изображении.

Возможность отключить панель перетаскивания

Microsoft упростила отключение функции Drag Tray (панель перетаскивания), которая позволяет перетаскивать файлы вверх экрана для быстрого обмена. После обновления ее можно отключить в разделе Настройки, Система, Общий доступ поблизости.

Улучшенный темный режим в Проводнике

Темный режим Проводника Windows стал более единообразным в диалоговых окнах (копирование, перемещение, подтверждения). Некоторые элементы могут еще временно не соответствовать новому дизайну, но Microsoft продолжает работать над этим.

Windows 11 получила одно из крупнейших обновлений года: что изменилосьТемный режим в проводнике файлов (фото: Windows Central)

Новая карточка информации об устройстве

На стартовой странице настроек появилась вкладка "Информация об устройстве", где отображаются характеристики процессора, памяти, RAM и видеокарты, упрощая поиск сведений о ПК.

Настройки мобильных устройств

В приложении "Параметры" Windows 11 появилось новое меню для работы с подключенными мобильными устройствами: добавление, настройка и удаление устройств стало проще и нагляднее.

Обновленная страница сведений

Страница сведений получила переработку: теперь она содержит миниатюру рабочего стола, возможность переименовать ПК и новые разделы с дополнительной информацией.

Расширенные настройки с виртуальными рабочими пространствами

В разделе "Расширенные настройки" появилась страница Виртуальные рабочие пространства, где можно управлять виртуализацией, включая песочницу Windows и защищенные хосты.

Настройки Bluetooth-клавиатур и текстового курсора

В разделе "Настройки", "Bluetooth и устройства", "Клавиатура" после обновления появятся новые параметры для клавиатур и текстовых курсоров. Например, частота повторения клавиш, переназначение клавиши Copilot или специальные возможности.

Новая конфигурация по умолчанию для быстрого восстановления системы

Функция быстрого восстановления системы получила улучшения: теперь поиск решений проводится один раз, предотвращая бесконечный цикл и помогая быстрее восстановить работу Windows.

Обновленная панель виджетов

Панель виджетов Windows 11 получила новый дизайн: виджеты четко отделены от панели Discover, уведомления отображаются с иконкой соответствующей доски, исчезло наложение страниц.

Windows 11 получила одно из крупнейших обновлений года: что изменилось Переработанный дизайн панели виджетов (фото: Windows Central)

Тактильная обратная связь для цифровых ручек

На устройствах с сенсорным экраном появилось тактильное вибро-ощущение при работе стилусом, например, при закрытии окон.

Новое контекстное меню "Нажмите для выполнения"

Для ПК с Copilot появилось меню "Нажмите для выполнения", где действия вроде открыть, сохранить, копировать и поделиться сгруппированы. Новое поле ввода позволяет быстрее получить доступ к Copilot.

Полноэкранный режим Xbox для большего количества портативных устройств

Новый полноэкранный режим Xbox теперь доступен не только на Asus ROG Ally и Ally X, но и на обычных ПК. Режим упрощает навигацию с контроллером, снижает нагрузку на систему и экономит до 2 ГБ оперативной памяти.

Вы можете активировать этот режим в разделе "Настройки", "Игры", "Полноэкранный режим", а затем применить изменения, перезапустив игру.

Эффекты Windows Studio для внешних камер

Пользователи Copilot ПК могут расширить возможности Windows Studio Effects на второстепенные камеры, включая USB-вебкамеры и встроенные тыловые камеры.

Помимо новых функций, декабрьский патч для Windows 11 также содержит исправления ошибок и устранение уязвимостей безопасности.

