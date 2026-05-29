Windows 11 у форматі консолі - що пропонує Acer Predator Atlas 8

Acer презентувала преміальну консоль Predator Atlas 8, яка працює на ОС Windows 11. Особливістю новинки стало використання передової платформи Intel Arc G3, що пропонує геймерам високий рівень мобільної продуктивності, інтелектуальне масштабування зображення та енергоефективність.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Engadget .

Топове залізо

Хоча Acer не стала радикально змінювати класичний дизайн корпусу, внутрішнє наповнення Predator Atlas 8 отримало помітний апгрейд.

Консоль оснащена якісним 8-дюймовим IPS-дисплеєм із роздільною здатністю 1920x1200 пікселів. Екран має яскравість 500 ніт, підтримує адаптивну частоту оновлення до 120 Гц і захищений склом Gorilla Glass Victus.

За швидкодію відповідають процесори Intel Arc G3 або їхня вдосконалена версія G3 Extreme. Вони працюють у парі з інтегрованою графікою до рівня Arc B390.

Консоль підтримує до 24 ГБ оперативної пам'яті та оснащена швидким накопичувачем на 1 ТБ з можливістю розширення через слот для карт microSD.

Однією з головних переваг пристрою на тлі конкурентів є наявність одразу двох високошвидкісних портів Thunderbolt 4, що дозволяє підключати зовнішні відеокарти або монітори, а також підтримка бездротового стандарту Wi-Fi 7.

Автономність та ШІ

Процесори Intel нового покоління додали у консоль Acer дві важливі технології:

XeSS 3: оновлена система масштабування на базі штучного інтелекту, яка допомагає суттєво збільшити максимальну кількість кадрів на секунду (FPS), одночасно зменшуючи затримку введення та прибираючи мікрофризи у динамічних сценах.

Endurance Gaming: спеціальний енергоощадний ШІ-протокол від Intel. Він автоматично балансує потужність чіпа та споживання енергії, дозволяючи грати у важкі ігри набагато довше без підключення до розетки.

Питання автономності тут стоїть на першому місці: Acer не пошкодувала місця та встановила у Atlas 8 батарею ємністю 80 Вт-год, що вважається одним із найкращих показників у класі.

Унікальні фішки від Acer та керування

Для геймерів, які цінують точність управління, інженери Acer додали механічний перемикач ходу тригерів. Користувач може одним рухом зробити натискання супермілким і блискавичним (для онлайн-шутерів) або повернути глибокий хід з аналоговою чутливістю на базі ефекту Холла (для автосимуляторів та авіасимуляторів).

За охолодження системи відповідає фірмовий модернізований кулер AeroBlade. За звук - два 2-ватні динаміки з підтримкою просторового аудіо DTS:X Ultra. Крім того, оскільки консоль базується на Windows 11, на корпусі з'явилася виділена апаратна кнопка для миттєвого виклику ігрової панелі Xbox Game Bar.

Дата виходу та ринкові перспективи

Наразі Acer тримає не розголошує офіційні ціни на Predator Atlas 8, а також не оприлюднює результати синтетичних тестів продуктивності. Через це аналітикам важко провести пряме порівняння новинки з іншими консолями актуального покоління, такими як Legion Go 2 або ROG Xbox Ally.

Офіційний вихід ігрового ПК на ринок заплановано на жовтень 2026 року.