Windows 11 в формате консоли - что предлагает Acer Predator Atlas 8

Acer представила премиальную консоль Predator Atlas 8, которая работает на ОС Windows 11. Особенностью новинки стало использование передовой платформы Intel Arc G3, предлагающей геймерам высокий уровень мобильной производительности, интеллектуальное масштабирование изображения и энергоэффективность.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Engadget .

Топовое железо

Хотя Acer не стала радикально менять классический дизайн корпуса, внутреннее наполнение Predator Atlas 8 получило заметный апгрейд.

Консоль оснащена качественным 8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920x1200 пикселей. Экран имеет яркость 500 нит, поддерживает адаптивную частоту обновления до 120 Гц и защищен стеклом Gorilla Glass Victus.

За быстродействие отвечают процессоры Intel Arc G3 или их усовершенствованная версия G3 Extreme. Они работают в паре с интегрированной графикой до уровня Arc B390.

Консоль поддерживает до 24 ГБ оперативной памяти и оснащена быстрым накопителем на 1 ТБ с возможностью расширения через слот для карт microSD.

Одним из главных преимуществ устройства на фоне конкурентов является наличие сразу двух высокоскоростных портов Thunderbolt 4, что позволяет подключать внешние видеокарты или мониторы, а также поддержка беспроводного стандарта Wi-Fi 7.

Автономность и ИИ

Процессоры Intel нового поколения добавили в консоль Acer две важные технологии:

XeSS 3: обновленная система масштабирования на базе искусственного интеллекта, которая помогает существенно увеличить максимальное количество кадров в секунду (FPS), одновременно уменьшая задержку ввода и убирая микрофризы в динамических сценах.

Endurance Gaming: специальный энергосберегающий ИИ-протокол от Intel. Он автоматически балансирует мощность чипа и потребление энергии, позволяя играть в тяжелые игры гораздо дольше без подключения к розетке.

Вопрос автономности здесь стоит на первом месте: Acer не пожалела места и установила в Atlas 8 батарею емкостью 80 Вт-ч, что считается одним из лучших показателей в классе.

Уникальные фишки от Acer и управление

Для геймеров, которые ценят точность управления, инженеры Acer добавили механический переключатель хода триггеров. Пользователь может одним движением сделать нажатие супермелким и молниеносным (для онлайн-шутеров) или вернуть глубокий ход с аналоговой чувствительностью на базе эффекта Холла (для автосимуляторов и авиасимуляторов).

За охлаждение системы отвечает фирменный модернизированный кулер AeroBlade. За звук - два 2-ваттных динамика с поддержкой пространственного аудио DTS:X Ultra. Кроме того, поскольку консоль базируется на Windows 11, на корпусе появилась выделенная аппаратная кнопка для мгновенного вызова игровой панели Xbox Game Bar.

Дата выхода и рыночные перспективы

Сейчас Acer держит не разглашает официальные цены на Predator Atlas 8, а также не обнародует результаты синтетических тестов производительности. Поэтому аналитикам трудно провести прямое сравнение новинки с другими консолями актуального поколения, такими как Legion Go 2 или ROG Xbox Ally.

Официальный выход игрового ПК на рынок запланирован на октябрь 2026 года.