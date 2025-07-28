ua en ru
Пн, 28 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

5 поширених помилок у Windows, яких припускаються майже всі користувачі: як їх уникнути

Понеділок 28 липня 2025 17:30
UA EN RU
5 поширених помилок у Windows, яких припускаються майже всі користувачі: як їх уникнути Ці 5 помилок у Windows можуть зіпсувати ваш комп'ютер (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Windows вважається надійною операційною системою, але навіть вона не застрахована від збоїв - особливо якщо користувач сам припускається критичних помилок. Багато проблем виникають не через баги, а через неуважність.

Про 5 найпоширеніших помилок і про те, як уникнути неприємних наслідків у кілька кліків, розповідає РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld.

Немає резервної копії

Жорсткий диск вийшов з ладу, вірус зашифрував дані або помилково видалено важливий проtкт - і ви залишилися без доступу до потрібних файлів. Якщо у вас немає резервної копії, відновити інформацію буде вкрай складно, якщо взагалі можливо.

Як створити резервну копію даних

  • Використовуйте зовнішній накопичувач. Підключіть зовнішній диск і налаштуйте регулярне резервне копіювання через "Історію файлів" або "Резервне копіювання та відновлення" у Windows.
  • Додайте хмарний захист. OneDrive, Google Drive або Dropbox підійдуть для зберігання важливих документів і фотографій.
  • Увімкніть автоматизацію. Налаштуйте щоденні або щотижневі автоматичні копії - і більше не думайте про це.
  • Періодично перевіряйте працездатність резервної копії - зіпсований бекап нічим не кращий за його відсутність.

Немає збереженого ключа BitLocker

BitLocker - це вбудований у Windows засіб шифрування, що перетворює ваш жорсткий диск на цифровий сейф. Але якщо ви втратите ключ відновлення, доступ до зашифрованих даних буде неможливий.

Як уникнути блокування:

  • Збережіть ключ. Під час активації BitLocker створюється унікальний ключ відновлення. Його потрібно зберегти.
  • Зберігайте безпечно. Зберігайте ключ в обліковому записі Microsoft, роздрукуйте його або запишіть у надійне місце (не на цьому ж комп'ютері!).

Знайти ключ можна за посиланням: account.microsoft.com/devices/recoverykey.

Також рекомендується перевірити статус шифрування. Введіть "Управління BitLocker" у пошуку Windows і перевірте, чи ввімкнено функцію.

Пропускаєте оновлення Windows

Багато користувачів відкладають встановлення оновлень, натискаючи "Нагадати пізніше". Це помилка: апдейти закривають уразливості, покращують продуктивність і додають нові функції.

Що робити:

  • Переконайтеся, що оновлення ввімкнено. Перейдіть у "Налаштування", "Центр оновлення Windows" і активуйте автооновлення.
  • Перезавантажуйте комп'ютер. Багато оновлень набувають чинності тільки після перезавантаження
  • Заглядайте в "Додаткові параметри". Там знаходяться драйвери та оновлення якості - їх теж важливо встановлювати
  • Налаштуйте зручний час для оновлень - ввечері або в обід, щоб не заважало роботі.

Відключили Windows Defender і не поставили антивірус

Сьогоднішні кібератаки можуть відбуватися непомітно: через листи, сайти, банери. Якщо відключити вбудований Windows Defender і не встановити заміну, ви залишаєтеся без захисту.

Як захистити систему:

  • Залиште Defender увімкненим. Це потужне рішення за замовчуванням, що підходить більшості користувачів.
  • Не встановлюйте кілька антивірусів одночасно. Вони конфліктують між собою
  • За бажання - виберіть альтернативу: Bitdefender, Kaspersky, ESET та інші. Головне - не використовувати їх одночасно з Defender
  • Перевіряйте захист регулярно: введіть "Безпека Windows" у пошуку та відкрийте розділ "Захист від вірусів і загроз".

Не працюйте постійно під адміністратором

Windows розділяє звичайні й адміністраторські облікові записи. Однак багато користувачів за звичкою використовують систему з правами адміністратора - встановлюють програми, читають пошту, виходять в інтернет.

Це створює вразливість: у разі зараження шкідливе ПЗ отримує ті самі права, що й користувач. А отже - доступ до системних файлів, можливість видаляти дані та встановлювати приховані "лазівки".

Як знизити ризики:

Створіть окремий обліковий запис. Оформіть стандартний обліковий запис без прав адміністратора - його можна використовувати для повсякденної роботи.

Використовуйте права адміністратора тільки за потреби. Якщо програмі потрібні розширені права, Windows попросить ввести пароль адміністратора. Це допоможе тримати процес під контролем.

Де налаштувати: відкрийте "Налаштування", "Облікові записи", "Інші користувачі", додайте нового користувача і встановіть потрібні права доступу.

Робота з-під обмеженого облікового запису може здатися незвичною, але рівень безпеки підвищується значно. У разі зараження віруси отримають мінімум доступу і завдадуть менше шкоди.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Windows Поради Комп'ютери
Новини
ЗСУ показали перше відео зі звільненої Кіндратівки на Сумщині
ЗСУ показали перше відео зі звільненої Кіндратівки на Сумщині
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку