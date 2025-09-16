Windows 10 перестанет получать обновления через 30 дней: что делать пользователям

До окончания поддержки Windows 10 осталось 30 дней, и Microsoft напоминает пользователям об обновлении. В "30-дневном уведомлении" компания предупреждает, что версия 22H2 перестанет получать обновления с 14 октября 2025 года .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт PCWorld .

Что известно

"14 октября 2025 года закончится поддержка всех редакций Windows 10 22H2 - Home, Pro, Enterprise, Education и IoT Enterprise. Также это дата завершения поддержки Windows 10 2015 LTSB и Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015", - говорится в уведомлении.

Последнее обновление безопасности для этих версий выйдет в октябре 2025 года. После этой даты устройства больше не будут получать ежемесячные обновления безопасности и предварительные обновления с защитой от новых угроз.

Microsoft отмечает, что пользователи домашних версий Windows смогут продлить поддержку на 12 месяцев через программу Extended Security Update (ESU).

Что делать пользователям Windows 10

Если вы все еще используете Windows 10, у вас есть несколько вариантов.

Продлить поддержку Windows 10

Существует три официальных способа продолжить получать обновления безопасности еще год:

Активировать резервное копирование Windows (бесплатно). Настройки системы синхронизируются с облаком через OneDrive. Бесплатный аккаунт дает 5 ГБ

Использовать 1 000 баллов Microsoft Rewards (бесплатно). Баллы начисляются за поиск в Bing, покупки в Microsoft Store, использование Edge и выполнение заданий на Xbox

Оплатить 30 долларов за продление поддержки. Цена может различаться в зависимости от страны.

Есть также неофициальный метод: с помощью бесплатного инструмента UpDownTool можно перевести систему на Windows 10 LTSC 2021, которая будет получать обновления безопасности до 2032 года.

Обновиться до Windows 11

Microsoft рекомендует перейти на Windows 11 - либо обновив существующий ПК, либо купив новый с предустановленной системой. При этом стоит учитывать, что не все устройства совместимы с Windows 11, а интерфейс и функции отличаются от Windows 10.

Перейти на Linux или Chromebook

Если вы не планируете переходить на Windows 11, можно рассмотреть альтернативные варианты. Например, Linux с дистрибутивами Plasma KDE, Linux Mint, Zorin OS и Wubuntu подходит для пользователей Windows 10.

Еще одним вариантом является Chromebook, который подойдёт для выполнения более простых задач.