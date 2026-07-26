Wildberries прибрав розділ "Все для СВО", але військові товари залишилися, - ЗМІ

Російський маркетплейс Wildberries видалив зі свого сайту та додатка спеціальний тег і розділ "Все для СВО". Це сталося після серії атак українських безпілотників по складських комплексах компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

Військові товари перемістили в інші категорії

За інформацією ЗМІ, попри вилучення тегу "Все для СВО", за яким раніше було доступно понад 200 тисяч товарів, продукція військового призначення не зникла з асортименту маркетплейсу.

Зараз під час пошуку за цим тегом платформа видає повідомлення "Не знайдено відповідних товарів".

Тим не менш, захисне спорядження та техніку просто перерозподілили по інших каталогах:

Бронежилети та шоломи тепер продаються в розділі "Спорт".

FPV-дрони та комплектуючі сховали в категорії "ТБ, аудіо, фото, відео техніка".

Армійські аптечки, рації, рюкзаки та прапори можна легко знайти за прямими запитами на кшталт "СВО товары" або "Комплект для СВО".

Удари по логістиці Wildberries

Очистка каталогу відбувається на тлі регулярних атак на інфраструктуру компанії. Починаючи з 18 липня, українські безпілотники уразили щонайменше десять великих логістичних центрів Wildberries.

Зокрема, під удари потрапили склади в Електросталі, Коледино, Воронежі, Краснодарі, Санкт-Петербурзі, Невинномиську, Котовську, Єкатеринбурзі, а також в окупованому Сімферополі.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, ці об'єкти використовувалися російською стороною для забезпечення армії.

"Ці об'єкти використовувалися в забезпеченні російської армії комплектуючими для дронів, навігаційним обладнанням та спорядженням", - наголошував глава держави.