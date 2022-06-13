Wikipedia отказывается удалять статьи о войне в Украине по требованию России

Московский суд приказал российской "Википедии" удалить статьи о войне в Украине и присудил ей штраф. Теперь компания оспаривает это решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Суд в Москве оштрафовал "Фонд Викимедиа", которому принадлежит российская "Википедия" на 5 млн рублей (88 тысяч долларов) за отказ удалить якобы дезинформацию из статей о войне, в частности "Вторжение России в Украину", "Военные преступления во время российского вторжения в Украину" и "Бойня в Буче".

"Фонд Викимедиа" 6 июня подал апелляцию на решение суда, в котором заявил, что удаление информации является нарушением прав человека.