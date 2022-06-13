Wikipedia відмовляється видаляти статті про війну в Україні на вимогу Росії

Московський суд наказав російській "Вікіпедії" видалити статті про війну в Україні і присудив їй штраф. Тепер компанія оскаржує це рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Суд у Москві оштрафував "Фонд Вікімедіа", якому належить російська "Вікіпедія" на 5 млн рублів (88 тисяч доларів) за відмову видалити нібито дезінформацію зі статей про війну, зокрема "Вторгнення Росії в Україну", "Військові злочини під час російського вторгнення в Україну" та "Бійня в Бучі".

"Фонд Вікімедіа" 6 червня подав апеляцію на рішення суду, в якому заявив, що видалення інформації є порушенням прав людини.