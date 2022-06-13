RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Wikipedia відмовляється видаляти статті про війну в Україні на вимогу Росії

Фото: флаг Росії (УНІАН)
Автор: Елізавєта Драбкіна

Московський суд наказав російській "Вікіпедії" видалити статті про війну в Україні і присудив їй штраф. Тепер компанія оскаржує це рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Суд у Москві оштрафував "Фонд Вікімедіа", якому належить російська "Вікіпедія" на 5 млн рублів (88 тисяч доларів) за відмову видалити нібито дезінформацію зі статей про війну, зокрема "Вторгнення Росії в Україну", "Військові злочини під час російського вторгнення в Україну" та "Бійня в Бучі".

"Фонд Вікімедіа" 6 червня подав апеляцію на рішення суду, в якому заявив, що видалення інформації є порушенням прав людини.

Тим часом в Росії хочуть створити альтернативу Вікіпедії.

Нагадаємо, російська пропаганда поширює черговий фейк про мобілізацію жінок до лав ЗСУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВикипедияВійна Росії проти України