Новая интернет-энциклопедия: в РФ планируют создать альтернативу Википедии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на стенограмму встречи Путина с главой общества “Знание” Максимом Древалем.

Отмечается, что Путин выразил уверенность, что такая энциклопедия будет пользоваться спросом.

"Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, - это очень востребовано, потому что одной Википедией невозможно пользоваться. Мы сами знаем качество этой информации", - сказал Путин.

В свою очередь Древаль рассказал Путину, что члены общества “Знание” вместе со школьниками, преподавателями и чиновниками со всей РФ накапливают базу данных, которая станет основанием для создания "альтернативной" российской Википедии. При этом он не раскрыл деталей о том, как будет выглядеть очередная попытка "импортозамещения".