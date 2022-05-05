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Новая интернет-энциклопедия: в РФ планируют создать альтернативу Википедии

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Москва, Четверг 05 мая 2022 20:19
Новая интернет-энциклопедия: в РФ планируют создать альтернативу Википедии Фото: в России решили создать "собственное подобие Википедии" (pixabay com)
Автор: РБК-Украина

Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу пропагандистского общества “Знание” по созданию российской альтернативы для Википедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на стенограмму встречи Путина с главой общества “Знание” Максимом Древалем.

Отмечается, что Путин выразил уверенность, что такая энциклопедия будет пользоваться спросом.

"Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, - это очень востребовано, потому что одной Википедией невозможно пользоваться. Мы сами знаем качество этой информации", - сказал Путин.

В свою очередь Древаль рассказал Путину, что члены общества “Знание” вместе со школьниками, преподавателями и чиновниками со всей РФ накапливают базу данных, которая станет основанием для создания "альтернативной" российской Википедии. При этом он не раскрыл деталей о том, как будет выглядеть очередная попытка "импортозамещения".

Ранее мы сообщали, что оккупационная администрация Херсонской области намерена запретить социальные сети, которые по их мнению вредят стабильности в регионе.

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