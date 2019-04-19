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Wikileaks призвал Минюст США опубликовать полный отчет Мюллера

Новости » Политика    19.04.2019 - 06:10
Wikileaks призвал Минюст США опубликовать полный отчет Мюллера
Фото: Роберт Мюллер (flickr.com/Obama White House)

Значительная часть доклада спецпрокурора Мюллера скрыта

Международная организация Wikileaks призвала Министерство юстиции Соединенных Штатов обнародовать полностью текст отчета спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление организации в Twitter.

Wikileaks требуют опубликовать полную версию доклада Мюллера о расследовании вмешательства РФ в выборы американского президента 2016 года.

"Мы не одобряем тот факт, что значительная часть текста скрыта от читателей, что дает пищу теориям заговора. Обеспечьте полную прозрачность, пожалуйста", - заявили в Wikileaks.

Wikileaks призвал Минюст США опубликовать полный отчет Мюллера

Напомним, Министерство юстиции США 18 апреля опубликовало доклад специального прокурора Роберта Мюллера об итогах расследования вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году. В документе говорится, что правительство Российской Федерации начало устанавливать контакты с новой администрацией США сразу после победы Дональда Трампа на выборах.

Позже Трамп написал, что России повлиять на результат голосования не удалось. Кроме того, президент Обама, по словам Трампа, знал о действиях россиян: но ничено не предпринял.

Wikileaks - международная некоммерческая организация, которая публикует секретную информацию, взятую из анонимных источников или при утечке данной информации.

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