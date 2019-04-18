В США опубликовали доклад Мюллера

Фото: Роберт Мюллер ( flickr.comObama White House)

Правительство РФ начало устанавливать контакты с новой администрацией США сразу после победы Дональда Трампа на выборах

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки опубликовало доклад специального прокурора Роберта Мюллера об итогах расследования вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства.

В документе говорится, что правительство Российской Федерации начало устанавливать контакты с новой администрацией США сразу после победы Дональда Трампа на выборах.

"Сразу же после выборов 8 ноября 2016 года официальные лица российского правительства и видные российские бизнесмены начали попытки завязать контакты внутри будущей администрации. Эти усилия поощрялись на самых высоких уровнях в правительстве России", - утверждается в документе.

Также отмечается, что помощник Трампа по национальной безопасности Флинн просил Москву не отвечать на выдворение дипломатов России из США.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, президент США Дональд Трамп заявил, что не боится обнародования отчета специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. По его мнению, после публикации отчета все станет понятно и логично.

Так, 24 марта в Штатах был обнародован отчет специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Согласно документу, спецпрокурор Мюллер не обнаружил, что американские чиновники или представители штаба Дональда Трампа сознательно совершили сговор с Российской Федерацией.

Добавим, что глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что не исключает процедуру импичмента Дональда Трампа по итогам завершения расследования Мюллера о вмешательстве РФ в ход американских выборов 2016 года.