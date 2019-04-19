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Wikileaks закликав Мін'юст США опублікувати повний звіт Мюллера

Новини » Політика    19.04.2019 - 06:10
Wikileaks закликав Мін'юст США опублікувати повний звіт Мюллера
Фото: Роберт Мюллер (flickr.com/Obama White House)

Значна частина доповіді спецпрокурора Мюллера прихована

Міжнародна організація Wikileaks закликала Міністерство юстиції Сполучених Штатів оприлюднити повністю текст звіту спецпрокурора Роберта Мюллера про російське втручання у вибори в США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву організації в Twitter.

Wikileaks вимагають опублікувати повну версію доповіді Мюллера про розслідування втручання РФ у вибори американського президента 2016 року.

"Ми не схвалюємо той факт, що значна частина тексту прихована від читачів, що дає поживу теоріям змови. Забезпечте повну прозорість, будь ласка", - заявили в Wikileaks.

Wikileaks закликав Мін'юст США опублікувати повний звіт Мюллера

Нагадаємо, Міністерство юстиції США 18 квітня оприлюднило доповідь спеціального прокурора Роберта Мюллера про підсумки розслідування втручання РФ у президентські вибори в США в 2016 році. У документі говориться, що уряд Російської Федерації початок встановлювати контакти з новою адміністрацією США відразу після перемоги Дональда Трампа на виборах.

Пізніше Трамп написав, що Росії вплинути на результат голосування не вдалося. Крім того, президент Обама, за словами Трампа, знав про дії росіян: але нічено не вжив.

Wikileaks - міжнародна некомерційна організація, яка публікує секретну інформацію, взяту з анонімних джерел або при витоку цієї інформації.

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