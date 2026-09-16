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Wi-Fi, кондиціонери та автомат зі снеками: УЗ запускає новий електропоїзд

18:00 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
Wi-Fi, кондиціонери та автомат зі снеками: УЗ запускає новий електропоїзд Фото: "Укрзалізниця" запускає модернізований електропоїзд до Ужгорода (t.me/UkrzalInfo)
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"Укрзалізниця" виводить на популярний західний маршрут капітально відремонтований та комфортабельний поїзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Оновлення вагонів та новий маршрут

Капітально відремонтований луганський електропоїзд ЕПЛ2Т-002 розпочинає роботу на регіональному маршруті №835/836.

Він з'єднає Львів, Стрий, Сколе, Тухлю, Славсько, Воловець, Сваляву, Мукачево та Ужгород.

Модернізацію рухомого складу провели на тлі щоденних ворожих обстрілів, аби забезпечити пасажирів якісними умовами перевезень.

Що змінилося для пасажирів

У залізничному складі впровадили низку рішень для покращення комфорту мандрівників:

Зручність у салоні: встановили м’які крісла, системи кондиціонування, розетки, а також порти USB та Type-C.

  • Сервіси та зв'язок - у вагонах працює Wi-Fi та встановлено торговельний автомат із напоями й снеками в буфетній зоні.
  • Інклюзивність та доступність - облаштували пандуси, спеціальні місця для людей з інвалідністю, вказівники шрифтом Брайля та сповивальні столики.
  • Додаткові зручності - передбачили спеціальні кріплення для транспортування велосипедів.

Фото: "Укрзалізниця" запускає модернізований електропоїзд до Ужгорода (t.me/UkrzalInfo)

Придбати квитки на оновлений рейс вже можна у мобільному застосунку перевізника.

Посилення захисту та загрози для залізниці

Нагадаємо, що російські спецслужби активно намагаються вербувати українців для збору даних про залізничну інфраструктуру та переміщення військових вантажів.

Водночас державне керівництво працює над зменшенням ризиків для критичних об'єктів.

Зокрема, Україна планує збільшити закупівлі засобів РЕБ та посилити захист залізниці, АЗС і підприємств від ворожих атак за рішенням президента Володимира Зеленського.

Крім того, "Укрзалізниця" вже викрила нову схему ворога, за якою РФ платить українцям за передачу даних про залізницю та рух військових ешелонів.

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