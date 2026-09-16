Wi-Fi, кондиціонери та автомат зі снеками: УЗ запускає новий електропоїзд

"Укрзалізниця" виводить на популярний західний маршрут капітально відремонтований та комфортабельний поїзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

Придбати квитки на оновлений рейс вже можна у мобільному застосунку перевізника.

Зручність у салоні: встановили м’які крісла, системи кондиціонування, розетки, а також порти USB та Type-C.

У залізничному складі впровадили низку рішень для покращення комфорту мандрівників:

Він з'єднає Львів, Стрий, Сколе, Тухлю, Славсько, Воловець, Сваляву, Мукачево та Ужгород.

Посилення захисту та загрози для залізниці

Нагадаємо, що російські спецслужби активно намагаються вербувати українців для збору даних про залізничну інфраструктуру та переміщення військових вантажів.

Водночас державне керівництво працює над зменшенням ризиків для критичних об'єктів.

Зокрема, Україна планує збільшити закупівлі засобів РЕБ та посилити захист залізниці, АЗС і підприємств від ворожих атак за рішенням президента Володимира Зеленського.

Крім того, "Укрзалізниця" вже викрила нову схему ворога, за якою РФ платить українцям за передачу даних про залізницю та рух військових ешелонів.