РФ платить українцям за дані про залізницю: "Укрзалізниця" розкрила нову схему

Росія намагається отримати через українців інформацію про залізницю. Також ворога цікавлять дані про переміщення військових вантажів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

"Ворог намагається отримати інформацію про об’єкти Укрзалізниці, їхнє розташування та стан, а також про переміщення військових вантажів. Ця інформація може бути використана для подальших ударів по залізниці", - йдеться у повідомленні.

У компанії закликають не погоджуватися на подібні пропозиції, навіть якщо за них обіцяють гроші або називають їх "анонімним завданням".

Зокрема, можуть просити:

сфотографувати об'єкт "Укрзалізниці" або повідомити його геолокацію;

передати інформацію про об'єкт після обстрілу;

розповісти про рух військових вантажів;

пошкодити майно залізниці або виконати інше завдання проти "Укрзалізниці".

"Не погоджуйтеся і не передавайте таку інформацію. Не допомагайте ворогу", - наголосили у компанії.

Про підозрілі повідомлення можна повідомити через анонімний Telegram-бот "СБУ / Гаряча лінія: Залізниця". Також звернутися можна за номером +38 (099) 803 50 81 у WhatsApp, Telegram або Viber.