Wi-Fi, кондиционеры и автомат со снеками: УЗ запускает новый электропоезд

"Укрзализныця" выводит на популярный западный маршрут капитально отремонтированный и комфортабельный поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".

Купить билеты на обновленный рейс уже можно в мобильном приложении перевозчика.

Удобство в салоне: установили мягкие кресла, системы кондиционирования, розетки, порты USB и Type-C.

В железнодорожном составе введен ряд решений для улучшения комфорта путешественников:

Модернизация подвижного состава была проведена на фоне ежедневных вражеских обстрелов, чтобы обеспечить пассажиров качественными условиями перевозок.

Он соединит Львов, Стрый, Сколе, Тухлю, Славско, Воловец, Сваляву, Мукачево и Ужгород.

Усиление защиты и угрозы для железной дороги

Напомним, что российские спецслужбы активно пытаются вербовать украинцев для сбора данных о железнодорожной инфраструктуре и перемещении военных грузов.

В то же время, государственное руководство работает над уменьшением рисков для критических объектов.

В частности, Украина планирует увеличить закупки средств РЭБ и усилить защиту железной дороги, АЗС и предприятий от вражеских атак по решению президента Владимира Зеленского.

Кроме того, "Укрзализныця" уже разоблачила новую схему врага, по которой РФ платит украинцам за передачу данных о железной дороге и движении военных эшелонов.