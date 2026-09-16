ua en ru
Ср, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Wi-Fi, кондиционеры и автомат со снеками: УЗ запускает новый электропоезд

18:00 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Wi-Fi, кондиционеры и автомат со снеками: УЗ запускает новый электропоезд Фото: "Укрзализныця" запускает модернизированный электропоезд в Ужгород (t.me/UkrzalInfo)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

"Укрзализныця" выводит на популярный западный маршрут капитально отремонтированный и комфортабельный поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Обновление вагонов и новый маршрут

Капитально отремонтированный луганский электропоезд ЭПЛ2Т-002 начинает работу по региональному маршруту №835/836.

Он соединит Львов, Стрый, Сколе, Тухлю, Славско, Воловец, Сваляву, Мукачево и Ужгород.

Модернизация подвижного состава была проведена на фоне ежедневных вражеских обстрелов, чтобы обеспечить пассажиров качественными условиями перевозок.

Что изменилось для пассажиров

В железнодорожном составе введен ряд решений для улучшения комфорта путешественников:

Удобство в салоне: установили мягкие кресла, системы кондиционирования, розетки, порты USB и Type-C.

  • Сервисы и связь - в вагонах работает Wi-Fi и установлен торговый автомат с напитками и снеками в буфетной зоне.
  • Инклюзивность и доступность - обустроили пандусы, специальные места для людей с инвалидностью, указатели шрифтом Брайля и пеленающие столики.
  • Дополнительные удобства - предусмотрели специальные крепления для транспортировки велосипедов.

Фото: "Укрзализныця" запускает модернизированный электропоезд в Ужгород (t.me/UkrzalInfo)

Купить билеты на обновленный рейс уже можно в мобильном приложении перевозчика.

Усиление защиты и угрозы для железной дороги

Напомним, что российские спецслужбы активно пытаются вербовать украинцев для сбора данных о железнодорожной инфраструктуре и перемещении военных грузов.

В то же время, государственное руководство работает над уменьшением рисков для критических объектов.

В частности, Украина планирует увеличить закупки средств РЭБ и усилить защиту железной дороги, АЗС и предприятий от вражеских атак по решению президента Владимира Зеленского.

Кроме того, "Укрзализныця" уже разоблачила новую схему врага, по которой РФ платит украинцам за передачу данных о железной дороге и движении военных эшелонов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця Ужгород Львов Пассажиры
Новости
США шокировал массированный удар России по Украине сразу после визита Рэтклиффа, - СМИ
США шокировал массированный удар России по Украине сразу после визита Рэтклиффа, - СМИ
Аналитика
Путин хотел сделать Россию великой, а сделал великим НАТО: интервью с экс-директором ЦРУ Петреусом
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Путин хотел сделать Россию великой, а сделал великим НАТО: интервью с экс-директором ЦРУ Петреусом