WhatsApp может прекратить работать на некоторых смартфонах

Мессенджер WhatsApp больше не будет работать на смартфонах iPhone с операционной системой iOS 9 и ниже. Последнее сокращение поддержки мобильных устройств со стороны мессенджера состоялось в феврале 2020 года.
Как сообщается, поддержка операционной системы iOS 9 и ниже исчезла в последней бета-версии приложения 2.21.50.11 для iOS. Данную информацию пока не подтвердили на официальном ресурсе WhatsApp.
В настоящее время в официальном списке операционных систем для iPhone, которые поддерживаются мессенджером, указаны iOS 9 или более новые версии.
Ранее стало известно, что WhatsApp прекратит работать на ряде смартфонов, пользователи которых не обновили операционную систему до iOS 9 или Android 4.0.3.
Власти Германии обвинили мессенджер WhatsApp в передаче метаданных пользователей социальной сети Facebook, которая является его материнской компанией. Эти данные позволяют узнать больше о человеке, что может, среди прочего, использоваться для настройки таргетированной рекламы.
Также сообщалось, что руководству Организации объединенных наций (ООН) рекомендовали не использовать приложение WhatsApp для рабочих переписок.