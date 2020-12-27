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Владельцев смартфонов предупредили о проблемах с WhatsApp с нового года

Воскресенье 27 декабря 2020 00:58
Владельцев смартфонов предупредили о проблемах с WhatsApp с нового года
Фото: приложение WhatsApp на смартфоне (Pexels)
Автор: Артур Родивилов

С 1 января 2021 года мессенджер WhatsApp прекратит работать на старых смартфонах, Приложение перестанет функционировать на некоторых устройствах.

Об этом пишет The Mirror.

Речь идет о тех гаджетах, пользователи которых не обновят операционную систему до iOS 9 или Android 4.0.3. Среди них - iPhone 4 и более ранние модели.

Чтобы WhatsApp вновь начал работать на iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S, следует обновить программное обеспечение до iOS 9, отмечает издание.

Также пользователям советуют сделать резервную копию переписок, чтобы важные данные не были потеряны.

Власти Германии ранее обвинили мессенджер WhatsApp в передаче метаданных пользователей социальной сети Facebook, которая является его материнской компанией. Эти данные позволяют узнать больше о человеке, что может, среди прочего, использоваться для настройки таргетированной рекламы.

Также сообщалось, что руководству Организации объединенных наций (ООН) рекомендовали не использовать приложение WhatsApp для рабочих переписок.

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