WhatsApp обвинили в передаче данных пользователей Facebook

Фото: приложение WhatsApp на смартфоне (Pexels)

Представители мессенджера отрицают эту информацию

Власти Германии обвинили мессенджер WhatsApp в передаче метаданных пользователей социальной сети Facebook, которая является его материнской компанией. Эти данные позволяют узнать больше о человеке, что может, среди прочего, использоваться для настройки таргетированной рекламы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Handelsblatt.

В комментарии изданию представители WhatsApp заявили, что не делятся никакими "метаданными пользователей" с Facebook для создания профилей, настройки таргетированной рекламы или улучшения других продуктов компании.

По словам представителей мессенджера, сообщения пользователей "защищены сквозным шифрованием", а их содержание могут прочесть только непосредственные участники переписки.

Метаданные включат в себя IP-адрес, геолокацию, информацию о смартфоне и его операционной системе, дату и время сообщения.

Эксперты заявляют, что эти данные позволяют создавать профили пользователей и узнавать об их передвижениях. Связывая отдельные данные, можно сделать выводы о профессии, увлечениях, финансовом положении и даже болезнях пользователей.

Напомним, ранее сообщалось, что доход Facebook вырос на 17% за первый финансовый квартал 2020 года. Чистая прибыль составила 4,9 млрд долларов.

Как писало РБК-Украина, основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что приложениями компании пользуются 3 миллиарда интернет-пользователей, что составляет 2/3 от общего числа во всем мире.

Автор: Максим Зайченко