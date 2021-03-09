WhatsApp може припинити працювати на деяких смартфонах

Месенджер WhatsApp більше не буде працювати на смартфонах iPhone з операційною системою iOS 9 і нижче. Останнє скорочення підтримки мобільних пристроїв з боку месенджера відбулося в лютому 2020 року.

Про це повідомляє тематичний портал WABetaInfo.

Як повідомляється, підтримка операційної системи iOS 9 і нижче зникла в останній бета-версії програми 2.21.50.11 для iOS. Дану інформацію поки не підтвердили на офіційному ресурсі WhatsApp. Зараз в офіційному переліку операційних систем для iPhone, які підтримуються месенджером, вказані iOS 9 або новіші версії.