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WhatsApp може припинити працювати на деяких смартфонах

Автор: Артур Родивилов

Месенджер WhatsApp більше не буде працювати на смартфонах iPhone з операційною системою iOS 9 і нижче. Останнє скорочення підтримки мобільних пристроїв з боку месенджера відбулося в лютому 2020 року.

Про це повідомляє тематичний портал WABetaInfo.

Як повідомляється, підтримка операційної системи iOS 9 і нижче зникла в останній бета-версії програми 2.21.50.11 для iOS. Дану інформацію поки не підтвердили на офіційному ресурсі WhatsApp.

Зараз в офіційному переліку операційних систем для iPhone, які підтримуються месенджером, вказані iOS 9 або новіші версії.

Раніше стало відомо, що WhatsApp припинить працювати на низці смартфонів, користувачі яких не оновили операційну систему до iOS 9 або Android 4.0.3.

Влада Німеччини звинуватили месенджер WhatsApp у передачі метаданих користувачів соціальної мережі Facebook, яка є материнською компанією. Ці дані дозволяють дізнатися більше про людину, що може, серед іншого, використовуватися для налаштування таргетованої реклами.

Також повідомлялося, що керівництву Організації об'єднаних націй (ООН) рекомендували не використовувати додаток WhatsApp для робочих листувань.

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