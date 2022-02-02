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WhatsApp копирует Telegram. Мессенджер получит реакцию на сообщения

Автор: Сергей Пышкин

Вслед за Telegram, мессенджер WhatsApp также вводит функцию реакций. Разработчики почти завершили ее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на MacRumors.

Как и в Telegram, пользователи WhatsApp смогут использовать ряд эмодзи для реакции на чужое сообщение. В то же время среди списка нет отрицательных смайликов, таких как "палец вниз".

Сейчас выбрать можно только среди шести эмодзи:

  • палец вверх;
  • красное сердце;
  • Лицо со слезами радости;
  • изумленное лицо;
  • сложенные руки.

Функцию реакций WhatsApp добавит для операционных систем iOS и Android уже во время ближайшего бета-обновления. После этого она станет доступной и для других пользователей.

Напомним, РБК-Украина писало о том как создавать собственные видеостикеры, а также раскрывало все интересные подробности нового обновления Telegram.

В частности, Telegram не только обновил список эмодзи, но и улучшил функцию реакции.

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