WhatsApp копирует Telegram. Мессенджер получит реакцию на сообщения

Как и в Telegram, пользователи WhatsApp смогут использовать ряд эмодзи для реакции на чужое сообщение. В то же время среди списка нет отрицательных смайликов, таких как "палец вниз".

Сейчас выбрать можно только среди шести эмодзи:

палец вверх;

красное сердце;

Лицо со слезами радости;

изумленное лицо;

сложенные руки.

Функцию реакций WhatsApp добавит для операционных систем iOS и Android уже во время ближайшего бета-обновления. После этого она станет доступной и для других пользователей.