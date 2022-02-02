WhatsApp копіює Telegram. Месенджер отримає реакцію на повідомлення

Як і в Telegram, користувачі WhatsApp зможуть використовувати ряд емодзі для реакції на чуже повідомлення. Водночас серед списку немає негативних смайликів, таких як "палець вниз".

Наразі обрати можна лише серед шести емодзі:

палець вгору;

червоне серце;

обличчя зі сльозами радощів;

здивоване обличчя;

складені руки.

Функцію реакцій WhatsApp додасть для операційних систем iOS и Android вже під час найближчого бета-оновлення. Після цього вона стане доступною й для інших користувачів.