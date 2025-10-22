WhatsApp і Messenger отримають захист від шахраїв: як працюватимуть нові функції

Meta представила нові інструменти, спрямовані на захист користувачів Messenger і WhatsApp від потенційного шахрайства.
РБК-Україна розповідає, які нові функції безпеки з'являться у WhatsApp і Messenger для захисту від шахраїв.
З початку 2025 року компанії вдалося "виявити і заблокувати" майже 8 мільйонів акаунтів, пов'язаних із шахрайськими центрами в М'янмі, Лаосі, Камбоджі, ОАЕ і на Філіппінах.
Також було вжито заходів щодо понад 21 000 сторінок у Facebook, які видавали себе за служби підтримки офіційних компаній.
Незважаючи на ці зусилля, багато схем шахраїв, особливо спрямовані на літніх користувачів, залишаються загрозою.
Шахраї все частіше використовують прийом, при якому вони видають себе за центри підтримки, щоб переконати жертву поділитися екраном через WhatsApp. Таким чином, зловмисники отримують доступ до конфіденційної інформації, включно з банківськими реквізитами та кодами підтвердження.
Meta повідомляє, що тепер WhatsApp втручатиметься, якщо користувач намагається увімкнути демонстрацію екрана під час відеодзвінка з невідомим контактом.
Компанія також планує відстежувати підозрілі чати у Facebook Messenger, щоб попередити користувачів про потенційну небезпеку.
Зловмисники створюють акаунти і сторінки у Facebook, видаючи себе за представників служби підтримки банків, авіакомпаній та інших компаній. Вони стежать за коментарями клієнтів і звертаються до них із пропозицією "допомогти" вирішити проблему.
Жертві пропонують показати екран до входу в сервіс, щоб шахраї могли отримати логін та іншу інформацію, необхідну для зміни пароля, а потім побачити код підтвердження на екрані.
У Messenger Meta тестує просунуту систему виявлення шахрайства. Якщо новий контакт надсилає підозріле повідомлення, користувачеві надходить попередження з можливістю відправити нещодавні повідомлення на перевірку ШІ.
У разі підтвердження загрози система покаже ознаки поширених схем шахрайства і запропонує дії, включно з блокуванням або скаргою на акаунт.
Meta зазначає, що літні користувачі частіше стають жертвами інтернет-шахраїв. Компанія радить:
Бути обережними з несподіваними повідомленнями та дзвінками
Ніколи не передавайте особисту або фінансову інформацію, таку як номери рахунків або коди безпеки, у відповідь на несподівані дзвінки, листи або SMS.
Перевіряти інформацію у довірених людей
Шахраї створюють відчуття терміновості, щоб змусити жертву діяти швидко. За найменшого тиску зупиніться і обговоріть ситуацію з близькими.
Використовувати офіційні канали підтримки
Завжди телефонуйте на офіційні гарячі лінії компаній або шукайте контактні дані на їхніх сайтах. Не переходьте за посиланнями з листів і повідомлень, а також уникайте публікації скарг на публічних форумах - шахраї активно моніторять такі можливості.
Meta не уточнила, коли нові попередження в Messenger стануть доступні всім користувачам. Поки що компанія рекомендує налаштувати ключі доступу для швидкої ідентифікації та пройти "Перевірку безпеки" (Security Checkup), щоб оцінити налаштування й отримати рекомендації, включно з оновленням паролів.
При підготовці матеріалу використовувалися такі джерела: PCWorld, Engadget, 9to5Mac.