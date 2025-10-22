WhatsApp і Messenger отримають захист від шахраїв: як працюватимуть нові функції

З початку 2025 року компанії вдалося "виявити і заблокувати" майже 8 мільйонів акаунтів, пов'язаних із шахрайськими центрами в М'янмі, Лаосі, Камбоджі, ОАЕ і на Філіппінах.

Також було вжито заходів щодо понад 21 000 сторінок у Facebook, які видавали себе за служби підтримки офіційних компаній.

Незважаючи на ці зусилля, багато схем шахраїв, особливо спрямовані на літніх користувачів, залишаються загрозою.

Meta попереджає про нову схему шахраїв через WhatsApp і Messenger

Шахраї все частіше використовують прийом, при якому вони видають себе за центри підтримки, щоб переконати жертву поділитися екраном через WhatsApp. Таким чином, зловмисники отримують доступ до конфіденційної інформації, включно з банківськими реквізитами та кодами підтвердження.

Нові попередження у WhatsApp

Meta повідомляє, що тепер WhatsApp втручатиметься, якщо користувач намагається увімкнути демонстрацію екрана під час відеодзвінка з невідомим контактом.

Компанія також планує відстежувати підозрілі чати у Facebook Messenger, щоб попередити користувачів про потенційну небезпеку.

У WhatsApp з'явиться захист від шахраїв, які вимагають показати екран (фото: Meta)

Як працюють шахраї

Зловмисники створюють акаунти і сторінки у Facebook, видаючи себе за представників служби підтримки банків, авіакомпаній та інших компаній. Вони стежать за коментарями клієнтів і звертаються до них із пропозицією "допомогти" вирішити проблему.

Жертві пропонують показати екран до входу в сервіс, щоб шахраї могли отримати логін та іншу інформацію, необхідну для зміни пароля, а потім побачити код підтвердження на екрані.

Нові функції захисту в Messenger

У Messenger Meta тестує просунуту систему виявлення шахрайства. Якщо новий контакт надсилає підозріле повідомлення, користувачеві надходить попередження з можливістю відправити нещодавні повідомлення на перевірку ШІ.

У разі підтвердження загрози система покаже ознаки поширених схем шахрайства і запропонує дії, включно з блокуванням або скаргою на акаунт.

Рекомендації з безпеки

Meta зазначає, що літні користувачі частіше стають жертвами інтернет-шахраїв. Компанія радить:

Бути обережними з несподіваними повідомленнями та дзвінками

Ніколи не передавайте особисту або фінансову інформацію, таку як номери рахунків або коди безпеки, у відповідь на несподівані дзвінки, листи або SMS.

Перевіряти інформацію у довірених людей

Шахраї створюють відчуття терміновості, щоб змусити жертву діяти швидко. За найменшого тиску зупиніться і обговоріть ситуацію з близькими.

Використовувати офіційні канали підтримки

Завжди телефонуйте на офіційні гарячі лінії компаній або шукайте контактні дані на їхніх сайтах. Не переходьте за посиланнями з листів і повідомлень, а також уникайте публікації скарг на публічних форумах - шахраї активно моніторять такі можливості.

Meta не уточнила, коли нові попередження в Messenger стануть доступні всім користувачам. Поки що компанія рекомендує налаштувати ключі доступу для швидкої ідентифікації та пройти "Перевірку безпеки" (Security Checkup), щоб оцінити налаштування й отримати рекомендації, включно з оновленням паролів.