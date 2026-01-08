ua en ru
Чт, 08 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

У WhatsApp додали три корисні функції, які спростять листування

Четвер 08 січня 2026 12:50
UA EN RU
У WhatsApp додали три корисні функції, які спростять листування WhatsApp представив перші нововведення 2026 року (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

WhatsApp оголосив про перші новинки року, які торкнуться групових чатів. Компанія запускає відразу три нові функції, покликані зробити спілкування в групах зручнішим і яскравішим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний блог WhatsApp.

Що нового в групових чатах WhatsApp

Теги учасників

Тепер у групових чатах можна призначати собі тег, який відображає роль учасника в кожній конкретній групі. Наприклад, в одній групі користувач може відображатися як "Тато Анни", а в іншій - як "Воротар".

Текстові стікери

Будь-яке слово можна перетворити на стікер через пошук стікерів. Нові наліпки можна одразу додавати у власні набори, без необхідності спочатку надсилати їх у чат.

Нагадування про події

Під час створення події в групі можна задавати індивідуальні нагадування для учасників. Це допомагає всім вчасно підключитися до дзвінка або прийти на зустріч, залежно від типу події.

Особливості релізу

Поки неясно, яка версія WhatsApp для iOS необхідна для роботи нових функцій. Незважаючи на те, що "Теги учасників" анонсовані тільки сьогодні, у нотатках до випуску додатка, опублікованих кілька тижнів тому, вона згадується. За словами експертів, для WhatsApp це звичайна практика - запуск і оголошення функцій можуть відбуватися в різний час.

У WhatsApp додали три корисні функції, які спростять листуванняWhatsApp додає теги користувачів, текстові стікери та нагадування про події (фото: WhatsApp Blog)

Нагадаємо, що WhatsApp повернув одну з перших функцій "Про себе", яку любили користувачі.

Також ми писали, що WhatsApp запропонував користувачам увімкнути додаткові заходи безпеки для захисту від цілеспрямованих хакерських атак.

Крім того, у нас є матеріал про терміни вимкнення ChatGPT у WhatsApp і способи зберегти важливі дані до вимкнення функції.

Читайте РБК-Україна в Google News
WhatsApp Додаток
Новини
На Дніпропетровщині без світла залишаються 800 тисяч споживачів, - Міненерго
На Дніпропетровщині без світла залишаються 800 тисяч споживачів, - Міненерго
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка