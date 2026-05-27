Wear OS 7 проти watchOS 26: як Gemini обігнав Apple Intelligence у смарт-годинниках

Gemini прямо на зап'ясті

Головною перевагою Wear OS 7 над конкурентами з екосистеми Apple стане вбудована підтримка штучного інтелекту Gemini Intelligence.

На відміну від Apple Watch із прошивкою watchOS 26, де функції Apple Intelligence (як-от ШІ-тренер Workout Buddy або Genmoji) вимагають обов'язкової наявності iPhone поруч, годинники на Android зможуть обробляти запити автономно.

Штучний інтелект у Wear OS 7 автоматизує рутинні завдання: користувачі зможуть голосом замовляти звичну їжу на винос або викликати Uber за постійним маршрутом.

Крім того, система навчилася трансформувати розмовні думки у структурований відформатований текст без допомоги смартфона.

ШІ-агенти у сторонніх додатках

Завдяки новому інструменту AppFunctions API компанія Google відкрила доступ до можливостей Gemini стороннім розробникам. Це дозволить інтегрувати розумних ШІ-агентів у будь-які програми.

Користувачі зможуть віддавати годиннику складні комплексні команди за допомогою голосу. Наприклад:

"Створи новий плейлист із найкращими рок-альбомами цього року";

"Знайди рецепт лазаньї в електронному листі від сестри Ірини та додай інгредієнти до мого списку покупок".

Для порівняння, голосовий помічник Siri на Apple Watch наразі спроможний виконувати лише прості дії: запускати тренування, вмикати треки або надсилати повідомлення конкретному адресату.

Нові інструменти для фітнес-додатків

Google прагне залучити більше авторів популярних спортивних програм (зокрема ексклюзивів для iOS), тому запускає платформу Wear Workout Tracker. Вона надає розробникам готові базові інструменти для вимірювання пульсу та контролю активності, які раніше доводилося створювати з нуля.

Компанія вже оголосила про співпрацю з ASICS Runkeeper для впровадження нових технологій. Такий крок має вирішити проблему Apple-екосистеми, де сторонні фітнес-додатки часто обмежені в правах у порівнянні з фірмовою програмою "Тренування".

Керування музикою

Ще одним недоліком Apple Watch експерти вважають заплутане керування медіафайлами та затримки під час перемикання звуку. У Wear OS 7 цю систему повністю оновили.

Тепер під час відтворення музики (наприклад, на YouTube Music) інтерфейс керування автоматично запускається на екрані годинника. А нова функція Remote Output Switcher дозволяє в один дотик перенаправляти звук і перемикати виведення аудіо між бездротовими навушниками, самим смартфоном, телевізором у вітальні чи розумною колонкою десь інде.

Наразі Wear OS 7 перебуває на стадії бета-тестування, а її повноцінний реліз на перших серійних смарт-годинниках відбудеться наприкінці цього року.