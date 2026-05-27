RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Wear OS 7 против watchOS 26: как Gemini обогнал Apple Intelligence в смарт-часах

16:13 27.05.2026 Ср
3 мин
На этот раз "яблочный" техногигант оказался в роли догоняющего
aimg Ольга Завада
Wear OS 7 готовит самый масштабный апдейт для смарт-часов на Android (фото: Unsplash)

На ежегодной конференции Google I/O американский техногигант официально анонсировал Wear OS 7 - новую версию операционной системы для смарт-часов на базе Android. Главный акцент в обновлении сделан на глубокую интеграцию ИИ, улучшенное управление медиафайлами и новые инструменты для разработчиков.

РБК-Украина со ссылкой на BGR разобралось, почему Wear OS 7 может дать фору watchOS 26.

Больше интересного: До 21 дня без зарядки и ультраяркий экран: что известно о новом Xiaomi Smart Band 10 Pro

Gemini прямо на запястье

Главным преимуществом Wear OS 7 над конкурентами из экосистемы Apple станет встроенная поддержка искусственного интеллекта Gemini Intelligence.

В отличие от Apple Watch с прошивкой watchOS 26, где функции Apple Intelligence (такие как ИИ-тренер Workout Buddy или Genmoji) требуют обязательного наличия iPhone рядом, часы на Android смогут обрабатывать запросы автономно.

Искусственный интеллект в Wear OS 7 автоматизирует рутинные задачи: пользователи смогут голосом заказывать привычную еду на вынос или вызывать Uber по постоянному маршруту.

Кроме того, система научилась трансформировать разговорные мысли в структурированный отформатированный текст без помощи смартфона.

ИИ-агенты в сторонних приложениях

Благодаря новому инструменту AppFunctions API компания Google открыла доступ к возможностям Gemini сторонним разработчикам. Это позволит интегрировать умных ИИ-агентов в любые приложения.

Пользователи смогут отдавать часам сложные комплексные команды с помощью голоса. Например:

  • "Создай новый плейлист с лучшими рок-альбомами этого года";
  • "Найди рецепт лазаньи в электронном письме от сестры Ирины и добавь ингредиенты в мой список покупок".

Для сравнения, голосовой помощник Siri на Apple Watch пока способен выполнять только простые действия: запускать тренировки, включать треки или отправлять сообщения конкретному адресату.

Новые инструменты для фитнес-приложений

Google стремится привлечь больше авторов популярных спортивных программ (в том числе эксклюзивов для iOS), поэтому запускает платформу Wear Workout Tracker. Она предоставляет разработчикам готовые базовые инструменты для измерения пульса и контроля активности, которые раньше приходилось создавать с нуля.

Компания уже объявила о сотрудничестве с ASICS Runkeeper для внедрения новых технологий. Такой шаг должен решить проблему Apple-экосистемы, где сторонние фитнес-приложения часто ограничены в правах по сравнению с фирменной программой "Тренировка".

Управление музыкой

Еще одним недостатком Apple Watch эксперты считают запутанное управление медиафайлами и задержки при переключении звука. В Wear OS 7 эту систему полностью обновили.

Теперь при воспроизведении музыки (например, на YouTube Music) интерфейс управления автоматически запускается на экране часов. А новая функция Remote Output Switcher позволяет в одно касание перенаправлять звук и переключать вывод аудио между беспроводными наушниками, самим смартфоном, телевизором в гостиной или умной колонкой где-то еще.

Сейчас Wear OS 7 находится на стадии бета-тестирования, а ее полноценный релиз на первых серийных смарт-часах состоится в конце этого года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
AppleGoogle