Wear OS 7 против watchOS 26: как Gemini обогнал Apple Intelligence в смарт-часах

На ежегодной конференции Google I/O американский техногигант официально анонсировал Wear OS 7 - новую версию операционной системы для смарт-часов на базе Android. Главный акцент в обновлении сделан на глубокую интеграцию ИИ, улучшенное управление медиафайлами и новые инструменты для разработчиков.
РБК-Украина со ссылкой на BGR разобралось, почему Wear OS 7 может дать фору watchOS 26.
Главным преимуществом Wear OS 7 над конкурентами из экосистемы Apple станет встроенная поддержка искусственного интеллекта Gemini Intelligence.
В отличие от Apple Watch с прошивкой watchOS 26, где функции Apple Intelligence (такие как ИИ-тренер Workout Buddy или Genmoji) требуют обязательного наличия iPhone рядом, часы на Android смогут обрабатывать запросы автономно.
Искусственный интеллект в Wear OS 7 автоматизирует рутинные задачи: пользователи смогут голосом заказывать привычную еду на вынос или вызывать Uber по постоянному маршруту.
Кроме того, система научилась трансформировать разговорные мысли в структурированный отформатированный текст без помощи смартфона.
Благодаря новому инструменту AppFunctions API компания Google открыла доступ к возможностям Gemini сторонним разработчикам. Это позволит интегрировать умных ИИ-агентов в любые приложения.
Пользователи смогут отдавать часам сложные комплексные команды с помощью голоса. Например:
Для сравнения, голосовой помощник Siri на Apple Watch пока способен выполнять только простые действия: запускать тренировки, включать треки или отправлять сообщения конкретному адресату.
Google стремится привлечь больше авторов популярных спортивных программ (в том числе эксклюзивов для iOS), поэтому запускает платформу Wear Workout Tracker. Она предоставляет разработчикам готовые базовые инструменты для измерения пульса и контроля активности, которые раньше приходилось создавать с нуля.
Компания уже объявила о сотрудничестве с ASICS Runkeeper для внедрения новых технологий. Такой шаг должен решить проблему Apple-экосистемы, где сторонние фитнес-приложения часто ограничены в правах по сравнению с фирменной программой "Тренировка".
Еще одним недостатком Apple Watch эксперты считают запутанное управление медиафайлами и задержки при переключении звука. В Wear OS 7 эту систему полностью обновили.
Теперь при воспроизведении музыки (например, на YouTube Music) интерфейс управления автоматически запускается на экране часов. А новая функция Remote Output Switcher позволяет в одно касание перенаправлять звук и переключать вывод аудио между беспроводными наушниками, самим смартфоном, телевизором в гостиной или умной колонкой где-то еще.
Сейчас Wear OS 7 находится на стадии бета-тестирования, а ее полноценный релиз на первых серийных смарт-часах состоится в конце этого года.