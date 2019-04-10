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В предвкушении отличного боя с Кроллой, - Ломаченко

Новости » Спорт    10.04.2019 - 13:51
В предвкушении отличного боя с Кроллой, - Ломаченко
Фото: открытая тренировка в преддверии боя Ломаченко - Кролла (facebook.com/VasylLomachenko)

Украинский боксер рассказал об ожиданиях от боя

Обладатель поясов чемпиона мира WBA и WBО в легком весе Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) рассказал, что он будет показывать в бою с британцем Энтони Кроллой (34-6-3, 13 КО). Об этом сообщает vringe.com.

В преддверии схватки состоялась открытая тренировка. По окончанию мероприятия Ломаченко ответил на вопросы представителей СМИ.

 

"Я в предвкушении отличного боя. Хочу наслаждаться своими действиями в ринге. Во всех ранее проведенных поединках я наслаждался своим боксом. Перед боем немного нервничаю, но в ринге это сразу же проходит. В ринге чувствую себя в своей тарелке. Это словно мой дом. Я просто расслабляюсь и получаю кайф от бокса", - рассказал украинский боксер.

Он отметил, что 12 апреля планирует показать все то лучшее, на что горазд. 

"Покажу свой лучший стиль, порадую болельщиков самым лучшим шоу. Очень рад провести бой на арене Staples Center. Мне очень нравятся болельщики в Лос-Анджелесе. Они особенные. И они ценят по достоинству мой стиль", - добавил Ломаченко.

Напомним, промоутерская компания Top Rank представила официальное промо боя Ломаченко - Кролла.

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