Появилось официальное промо боя Ломаченко - Кролла

Фото: постер Ломаченко - Кролла (staplescenter.com)

Видео представила промоутерская компания Top Rank

Промоутерская компания Top Rank представила официальное промо боя между чемпионом мира в легком весе по версии WBA и WBO Василием Ломаченком и обязательным претендентом на его титул британцем Энтони Кроллой. Видео опубликовано на видеохостинге Youtube.

В ролике были использованы яркие моменты тренировочного процесса и поединков украинского и британского боксеров.

Бой Ломаченко - Кролла состоится в ночь с 12 на 13 апреля в Стейплс центре (Staples Center) в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Соперник украинца является обязательным претендентом на титул WBA. Также на кону поединка будет стоять другой чемпионский пояс по версии WBO.

Ранее Ломаченко заявил, что основной его целью является объединение поясов и звание абсолютного чемпиона мира.

Изначально в апреле украинец должен был встретиться с чемпионом IBF Ричардом Комми (28-2, 25 КО), но ганец повредил руку в титульном бою против Исы Чаниева (13-2, 6 КО).

Ломаченко перешел в легкий вес в прошлом году и завоевал два титула за два боя, победив Хорхе Линареса в бою за пояс по версии WBA и Хосе Педрасу за титул WBO.