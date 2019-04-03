ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Появилось официальное промо боя Ломаченко - Кролла

Новости » Спорт    03.04.2019 - 13:59
Появилось официальное промо боя Ломаченко - Кролла
Фото: постер Ломаченко - Кролла (staplescenter.com)

Видео представила промоутерская компания Top Rank

Промоутерская компания Top Rank представила официальное промо боя между чемпионом мира в легком весе по версии WBA и WBO Василием Ломаченком и обязательным претендентом на его титул британцем Энтони Кроллой. Видео опубликовано на видеохостинге Youtube.

В ролике были использованы яркие моменты тренировочного процесса и поединков украинского и британского боксеров.

 

Бой Ломаченко - Кролла состоится в ночь с 12 на 13 апреля в Стейплс центре (Staples Center) в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Соперник украинца является обязательным претендентом на титул WBA. Также на кону поединка будет стоять другой чемпионский пояс по версии WBO.

Ранее Ломаченко заявил, что основной его целью является объединение поясов и звание абсолютного чемпиона мира.

Изначально в апреле украинец должен был встретиться с чемпионом IBF Ричардом Комми (28-2, 25 КО), но ганец повредил руку в титульном бою против Исы Чаниева (13-2, 6 КО).

Ломаченко перешел в легкий вес в прошлом году и завоевал два титула за два боя, победив Хорхе Линареса в бою за пояс по версии WBA и Хосе Педрасу за титул WBO.

Гвоздик победил Нгумбу техническим нокаутом и сохранил титул чемпиона WBC Назван соперник Усика в дебютном бою в супертяжелом весе
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины В ЦИК сообщили, когда можно сменить место регистрации для второго тура выборов
Новости Украины Василий ЛомаченковидеобойБокс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь