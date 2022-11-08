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WBC виключила російських та білоруських боксерів зі своїх рейтингів

Ілюстративне фото: російських спортсменів виключили з рейтингів WBC (УНІАН)
Автор: Іван Носальський

Всесвітня боксерська рада (WBC) прийняла рішення виключити російських та білоруських спортсменів з рейтингів організації.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Boxing Scene Джейка Донована в Twitter, про це заявив голова WBC Мауріс Сулейман.

"Всі боксери з Росії та Білорусі будуть виключені з рейтингу. WBC не санкціонуватиме бої в цих країнах", - заявив Сулейман.

За його словами, таке рішення було прийнято на тлі війни Росії проти України.

Зазначимо, що росіянин Арсланбек Махмудов посідає четверте місце в рейтингу суперважкоатлетів WBC. При цьому в топ-15 рейтингу важкоатлетів знаходяться відразу три громадяни РФ, серед яких титулований Сергій Ковальов. Він був чемпіоном у напівважкій вазі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що збірні Росії та Білорусі з хокею не братимуть участі у турнірах під егідою Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF).

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