WBC виключила російських та білоруських боксерів зі своїх рейтингів

"Всі боксери з Росії та Білорусі будуть виключені з рейтингу. WBC не санкціонуватиме бої в цих країнах", - заявив Сулейман.

За його словами, таке рішення було прийнято на тлі війни Росії проти України.

Зазначимо, що росіянин Арсланбек Махмудов посідає четверте місце в рейтингу суперважкоатлетів WBC. При цьому в топ-15 рейтингу важкоатлетів знаходяться відразу три громадяни РФ, серед яких титулований Сергій Ковальов. Він був чемпіоном у напівважкій вазі.