ua ru
Вс, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Запрет на участие сборных РФ и Беларуси в турнирах по хоккею продлили

Новина українською →
Воскресенье 21 августа 2022 16:32
Запрет на участие сборных РФ и Беларуси в турнирах по хоккею продлили Фото: сборной РФ по хоккею запретили участвовать в турнирах (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сборные России и Беларуси по хоккею не будут принимать участие в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея на льду (IIHF). Соответствующее решение продлили на весь следующий сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента организации Люка Тардифа, которое приводит журналист Крис Питерс в Twitter.

"Россия и Беларусь по-прежнему не допускаются к соревнованиям в следующем сезоне. Решение будет продлеваться от сезона к сезону", - заявил Тардиф.

Также он добавил, что сейчас Международная федерация хоккея продолжает работать над поддержкой хоккеистов в Украине.

Стоит заметить, что России и Беларуси запретили участвовать в международных турнирах по хоккею еще в конце февраля из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Напомним, ранее стало известно, что Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) отобрала у России возможность принять чемпионат мира 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Беларусь хоккей Война России против Украины
NEWS
В Украине ликвидировано более 45 тысяч российских оккупантов, - Генштаб
В Украине ликвидировано более 45 тысяч российских оккупантов, - Генштаб
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам