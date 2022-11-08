WBC исключил российских и белорусских боксеров из своих рейтингов

Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение исключить российских и белорусских спортсменов из рейтингов организации.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Boxing Scene Джейка Донована в Twitter, об этом заявил глава WBC Маурисио Сулейман.
"Все боксеры из России и Беларуси будут исключены из рейтинга. WBC не будет санкционировать бои в этих странах", - заявил Сулейман
По его словам, такое решение было принято на фоне продолжающейся войны России против Украины.
Отметим, что россиянин Арсланбек Махмудов занимает четвертое место в рейтинге супертяжеловесов WBC. При этом в топ-15 рейтинга тяжеловесов находятся сразу три гражданина РФ, среди которых титулованный Сергей Ковалев. Он был чемпионом в полутяжелом весе.
Напомним, ранее стало известно, что сборные России и Беларуси по хоккею не будут принимать участие в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея на льду (IIHF).
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