WBC исключил российских и белорусских боксеров из своих рейтингов

"Все боксеры из России и Беларуси будут исключены из рейтинга. WBC не будет санкционировать бои в этих странах", - заявил Сулейман

По его словам, такое решение было принято на фоне продолжающейся войны России против Украины.

Отметим, что россиянин Арсланбек Махмудов занимает четвертое место в рейтинге супертяжеловесов WBC. При этом в топ-15 рейтинга тяжеловесов находятся сразу три гражданина РФ, среди которых титулованный Сергей Ковалев. Он был чемпионом в полутяжелом весе.