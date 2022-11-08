RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

WBC исключил российских и белорусских боксеров из своих рейтингов

Иллюстративное фото: российских спортсменов исключили из рейтингов WBC (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение исключить российских и белорусских спортсменов из рейтингов организации.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Boxing Scene Джейка Донована в Twitter, об этом заявил глава WBC Маурисио Сулейман.

"Все боксеры из России и Беларуси будут исключены из рейтинга. WBC не будет санкционировать бои в этих странах", - заявил Сулейман

По его словам, такое решение было принято на фоне продолжающейся войны России против Украины.

Отметим, что россиянин Арсланбек Махмудов занимает четвертое место в рейтинге супертяжеловесов WBC. При этом в топ-15 рейтинга тяжеловесов находятся сразу три гражданина РФ, среди которых титулованный Сергей Ковалев. Он был чемпионом в полутяжелом весе.

Напомним, ранее стало известно, что сборные России и Беларуси по хоккею не будут принимать участие в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБеларусьБоксВойна России против Украины