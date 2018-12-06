Тренера Гвоздика введут в Международный зал боксерской славы

Фото: Тедди Атлас и Александр Гвоздик (instagram.com/alex_gvozdyk)

Официальная церемония пройдет в июне 2019 года

Тренер чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика (16-0, 12 КО) Тедди Атлас будет введен в Международный зал боксерской славы. Об этом сообщает Boxing Scene.

В течение своей карьеры тренера Атлас работал с такими боксерами как Майкл Мурер, Барри Мак-Гиган, Александр Поветкин, Тимоти Бредли и Александр Гвоздик.

Как спортивный комментатор Атлас работал на Олимпийских играх в Сиднее-2000, Афинах-2004, Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016. Сейчас американец работает на телеканале ESPN.

В 2019 год в Зал также будут введены бывшие боксеры Дональд Карри, Джулиан Джексон, Бадди Мак-Герт, Тони Демарко, промоутер Дон Элбаум, рефери Гай Жютра, публицист Ли Самуэльс, телеэксперт и тренер Тэдди Атлас.

Церемония введения в Зал состоится с 6 по 9 июня следующего года в Канастоте, что в пригороде Нью-Йорка.