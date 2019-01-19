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WBA обязала Ломаченко провести защиту титула

Новости » Спорт    19.01.2019 - 11:55
WBA обязала Ломаченко провести защиту титула
Василий Ломаченко (фото РБК-Украина)

Стороны должны договориться о бое 4 февраля

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала чемпиона в легком весе Василия Ломаченко провести защиту титула против британца Энтони Кролла. Об этом информирует boxingscene.com.

Представители обеих сторон были уведомлены о промоутерских торгах, которые состоятся в понедельник, 4 февраля. Минимальная сумма ставки - 150 тысяч долларов, а распределение от общего гонорара составит 75% для Ломаченко и 25% для Кроллы.

Ломаченко является чемпионом по версии WBA с мая прошлого года, когда он нокаутировал чемпиона Хорхе Линареса, поднявшись в весе.

Кролла был чемпионом WBA в 2015-2016 годах. Он уступил пояс как раз Линаресу в сентябре 2016 года, после чего проиграл и в реванше. После этого британец выиграл 3 боя подряд, чем заслужил титульный шанс.

Напомним, ранее претенденты на титул IBF подписали контракт на поединок с Василием в апреле. Также промоутер украинца Боб Арум отметил, что летом украинец хочет провести бой в Великобритании.

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Новости Украины Василий ЛомаченкобойБокс
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