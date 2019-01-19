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WBA зобов'язала Ломаченко провести захист титулу

Новини » Спорт    19.01.2019 - 11:55
WBA зобов'язала Ломаченко провести захист титулу
Василь Ломаченко (фото: РБК-Україна)

Сторони повинні домовитися про бій 4 лютого

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала чемпіона в легкій вазі Василя Ломаченка провести захист титулу проти британця Ентоні Кролли. Про це інформує boxingscene.com.

Представники обох сторін були повідомлені про промоутерських торгах, які відбудуться в понеділок, 4 лютого. Мінімальна сума ставки - 150 тисяч доларів, а розподіл від загального гонорару складе 75% для Ломаченко і 25% для Кролл.

Ломаченко є чемпіоном за версією WBA з травня минулого року, коли він нокаутував чемпіона Хорхе Лінареса, піднявшись у вазі.

Кролла був чемпіоном WBA в 2015-2016 роках. Він поступився поясом якраз Лінарес у вересні 2016 року, після чого програв і в реванші. Після цього британець виграв 3 бої підряд, чим заслужив титульний шанс.

Нагадаємо, раніше претенденти на титул IBF підписали контракт на поєдинок з Василем в квітні. Також промоутер українця Боб Арум зазначив, що влітку українець хоче провести бій у Великій Британії.

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Новини України Василь ЛомаченкобойБокс
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