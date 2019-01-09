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Ломаченко в апреле проведет бой за титул IBF

Новости » Спорт    09.01.2019 - 10:42
Ломаченко в апреле проведет бой за титул IBF
Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Украинский боксер весной может завоевать новый пояс

Чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) в апреле будет сражаться за титул IBF в этой же весовой категории. Об этом в интервью на одной из американских радиостанций заявил промоутер украинского боксера Боб Арум, которого цитирует Vringe.com.

"Ломаченко вернется в ринг в апреле. Ребята из телеканала ESPN злятся, когда я говорю об этом раньше времени. Они любят анонсировать место встречи, но это будет топовая арена Лос-Анджелеса. Ломаченко будет драться с обладателем титула IBF", - сказал промоутер.

 

Обладатель титула IBF в легком весе определится 2 февраля в бою между Ричардом Комми из Ганы и россиянином Исой Чаниевым. Предыдущий обладатель пояса Майки Гарсия оставил его вакантным.

Напомним, ранее Ломаченко рассказал, что бой против обладателя титула WBC Майки Гарсии (39-0, 30 КО) откладывается, так как для поединка против американца нужно подняться к весу 63,5 кг, однако в украинского боксера пока другие планы.

Чемпион WBC заявил о готовности драться с Ломаченко Ломаченко стал чемпионом мира WBA и WBO в легком весе
Новости Украины Василий ЛомаченкобойБокс
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