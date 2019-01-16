Претенденты на титул IBF подписали контракт на бой против Ломаченко

Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Вакантный титул оспорят россиянин и Чаниев ганец Комми

Претенденты на титул IBF в легком весе россиянин Иса Чаниев (13-1, 6 КО) и ганец Ричард Комми (27-2, 24 КО) подписали контракт на бой с Василием Ломаченко (12-1, 9 КО). Об этом сообщил промоутер чемпиона мира WBA, WBO в легком весе Боб Арум, слова которого приводит Talksport.com.

"2 февраля Ричард Комми и Иса Чаниев будут сражаться за вакантный титул IBF в легком весе. Оба парня уже подписали контракт на встречу с Ломаченко в апреле. Если это произойдет, это будет его следующий бой", - сказал Арум.

Промоутер также отметил, что Ломаченко хочет драться в Англии, где он завоевал золото Олимпийских игр-2012. Именно там может пройти его бой летом.

Напомним, поединок украинца против Чаниева или Комми состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе. Таким образом, уже в апреле Ломаченко может объединить три титула. Ранее украинец заявлял, что хочет стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.