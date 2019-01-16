ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Претенденты на титул IBF подписали контракт на бой против Ломаченко

Новости » Спорт    16.01.2019 - 11:07
Претенденты на титул IBF подписали контракт на бой против Ломаченко
Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Вакантный титул оспорят россиянин и Чаниев ганец Комми

Претенденты на титул IBF в легком весе россиянин Иса Чаниев (13-1, 6 КО) и ганец Ричард Комми (27-2, 24 КО) подписали контракт на бой с Василием Ломаченко (12-1, 9 КО). Об этом сообщил промоутер чемпиона мира WBA, WBO в легком весе Боб Арум, слова которого приводит Talksport.com.

"2 февраля Ричард Комми и Иса Чаниев будут сражаться за вакантный титул IBF в легком весе. Оба парня уже подписали контракт на встречу с Ломаченко в апреле. Если это произойдет, это будет его следующий бой", - сказал Арум.

Промоутер также отметил, что Ломаченко хочет драться в Англии, где он завоевал золото Олимпийских игр-2012. Именно там может пройти его бой летом.

Напомним, поединок украинца против Чаниева или Комми состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе. Таким образом, уже в апреле Ломаченко может объединить три титула. Ранее украинец заявлял, что хочет стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Экс-чемпион мира выиграл первый бой после поражения от Ломаченко Чемпион WBC заявил о готовности драться с Ломаченко
Новости Украины Василий ЛомаченкобойконтрактподписаниеБокс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь