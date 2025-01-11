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Washington Post оцінила ризики у випадку відходу ЗСУ з Курської області

Курська область, Субота 11 січня 2025 13:00
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Washington Post оцінила ризики у випадку відходу ЗСУ з Курської області Фото: WP оцінила ризики у випадку відходу ЗСУ з Курської області (KIRILL CHUBOTIN UkrinformFuture Publishing via Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У випадку відходу ЗСУ з Курській області, армія РФ почне наступ звідти на Україну. Мова йде про угрупування з 60 тисяч російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Як пише видання, постійна зосередженість України на Курській області вказує на те, наскільки важливим для Києва є утримання цієї території, особливо враховуючи, що майбутній прихід новообраного президента США Дональда Трампа може посилити тиск на обидві сторони, щоб вони сідали за стіл переговорів.

Українські офіційні особи, як зазначається в статті, також попередили, що якщо їхні війська відступлять, "60 тисяч військових, які розгорнула Росія, слідуватимуть в Україну та займуть більше території".

"Для України є чіткий стимул намагатися утримати Курськ якомога довше, тому має сенс проводити невеликі операції, щоб покращити свої позиції, щоб вони могли утримувати його довше… і спробувати продемонструвати, що у них все ще є наступальні можливості у цій війні", - сказав військовий аналітик Центру військово-морського аналізу штату Вірджинія Майкл Кофман.

Тим часом Росія прагне повернути собі Курську область, але все ще зберігає значну частину свого військового угруповання на сході.

Важливість наступу ЗСУ в Курській області

5 січня Сили оборони атакували росіян у Курській області на кількох напрямках. Це сталося після п'яти місяців кампанії ЗСУ в цій області після її початку в серпні 2024 року.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що завдяки операції в Курській області Україна відвела загрозу окупації частини Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

Крім того, нещодавно Зеленський назвав Курську область "сильним козирем", зокрема в контексті країн Глобального Півдня.

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