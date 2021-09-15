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WADA может исключить каннабис из списка запрещенных препаратов

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Среда 15 сентября 2021 13:50
WADA может исключить каннабис из списка запрещенных препаратов Фото: WADA может разрешить спортсменам употреблять каннабис (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит вопрос об исключении каннабиса из списка запрещенных веществ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Отмечается, что в 2022 году начнется научное исследование, по итогам которого могут пересмотреть статус каннабиса. Уточняется, что до конца следующего года употребление каннабиса будет запрещено.

"После получения запросов от ряда заинтересованных сторон исполнительный комитет WADA одобрил решение консультативной группы экспертов приступить к научному рассмотрению статуса каннабиса в 2022 году", - говорится в заявлении ВАДА.

Ранее 21-летняя американская легкоатлетка Ша’Кэрри Ричардсон была дисквалифицирована на месяц за употребление каннабиса. Из-за этого она пропустила Олимпиаду в Токио.

Напомним, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало не соответствующими антидопинговому кодексу восемь организаций.

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