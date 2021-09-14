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WADA лишило восемь организаций статуса соответствия антидопинговому кодексу: список

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Монреаль, Вторник 14 сентября 2021 21:19
WADA лишило восемь организаций статуса соответствия антидопинговому кодексу: список Фото: WADA признало восемь организаций не соответствующими антидопинговому кодексу (twitter.com/wada_ama)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) признал не соответствующими антидопинговому кодексу восемь организаций. В их число вошли национальные агентства ряда стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу WADA.

Статуса соответствия антидопинговому кодексу лишились агентства Черногории, Румынии, Таиланда, Северной Кореи и Индонезии.

Кроме того, исполком WADA признал не соответствующими антидопинговому кодексу следующие организации:

  • Международная федерация гиревого спорта;
  • Международная федерация баскетбола среди глухих.

В WADA отметили, что у восьми организаций, подписавших кодекс, есть 21 день после даты получения официального уведомления о несоблюдении, чтобы оспорить решение исполкома.

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