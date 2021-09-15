WADA може виключити канабіс зі списку заборонених препаратів

Про це пише РБК-Україна з посиланням на France 24 .

Відзначається, що в 2022 році почнеться наукове дослідження, за підсумками якого можуть переглянути статус канабісу. Уточнюється, що до кінця 2022 року вживання канабісу буде заборонено.

"Після отримання запитів від ряду зацікавлених сторін виконавчий комітет WADA схвалив рішення консультативної групи експертів приступити до наукового розгляду статусу канабісу в 2022 році", - йдеться в заяві ВАДА.

Раніше 21-річна американська легкоатлетка Ша'каррі Річардсон була дискваліфікована на місяць за вживання канабісу. Через це вона пропустила Олімпіаду в Токіо.