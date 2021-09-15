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WADA може виключити канабіс зі списку заборонених препаратів

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Середа 15 вересня 2021 13:50
WADA може виключити канабіс зі списку заборонених препаратів Фото: WADA може дозволити спортсменам вживати канабіс (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) розгляне питання про виключення канабісу зі списку заборонених речовин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на France 24.

Відзначається, що в 2022 році почнеться наукове дослідження, за підсумками якого можуть переглянути статус канабісу. Уточнюється, що до кінця 2022 року вживання канабісу буде заборонено.

"Після отримання запитів від ряду зацікавлених сторін виконавчий комітет WADA схвалив рішення консультативної групи експертів приступити до наукового розгляду статусу канабісу в 2022 році", - йдеться в заяві ВАДА.

Раніше 21-річна американська легкоатлетка Ша'каррі Річардсон була дискваліфікована на місяць за вживання канабісу. Через це вона пропустила Олімпіаду в Токіо.

Нагадаємо, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) визнало, що не відповідають антидопінговим кодексом вісім організацій.

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