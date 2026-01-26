ua en ru
Взяв цивільну в заручниці та погрожував розправою: полонений окупант отримав підозру

Україна, Понеділок 26 січня 2026 17:40
UA EN RU
Взяв цивільну в заручниці та погрожував розправою: полонений окупант отримав підозру Фото: росіянин отримав підозру за жорстоке поводження з цивільними (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Валерій Ульяненко

Військовополоненому росіянину, який під час наступу на Куп'янськ взяв цивільну в заручниці та погрожував їй розправою, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківської обласної прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, російський окупант - 54-річний військовий-стрілець в/ч 50183, брав участь у спробі повторної окупації Куп'янська у вересні 2025 року.

Росіянин облаштував вогневу позицію на четвертому поверсі місцевого відділу поліції. Окупант помітив на вулиці двох місцевих мешканок 55 та 60 років, після чого змусив одну з них піднятись до нього, погрожуючи зброєю.

Фігурант спочатку допитав жінку, після чого наказав їй звернутися до своєї знайомої з вимогою принести їжу. В іншому випадку росіянин погрожував вбити заручницю.

Затримана залишалась з окупантом в будівлі, поки її знайома ходила за продуктами. Після того, як вона прийшла, росіянин влаштував їм допит, після чого відпустив, дізнавшись адреси проживання.

Водночас зловмисник поставив жінкам умову - вони мусили через тиждень знову принести йому їжу. В іншому випадку він пригрозив вдертись до них додому і розстріляти.

Через тиждень жінки, побоюючись розправи, прийшли до відділу поліції з продуктами, проте на той час росіянин вже перебував у полоні.

Окупанту повідомили про підозру за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, нещодавно українські воїни взяли в полон російського військовослужбовця, який причетний до розстрілу українських полонених у жовтні 2025 року на території Курської області РФ.

Крім того, українські артилеристи з 28-ї окремої механізованої бригади біля Костянтинівки на Донеччині полонили російського окупанта зі складу диверсійно-розвідувальної групи. Це відбулося під час пошуків втраченого безпілотника.

