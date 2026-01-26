ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Взял гражданскую в заложницы и угрожал расправой: пленный оккупант получил подозрение

Украина, Понедельник 26 января 2026 17:40
Взял гражданскую в заложницы и угрожал расправой: пленный оккупант получил подозрение Фото: россиянин получил подозрение за жестокое обращение с гражданскими (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Валерий Ульяненко

Военнопленному россиянину, который во время наступления на Купянск взял гражданскую в заложницы и угрожал ей расправой, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковской областной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, российский оккупант - 54-летний военный-стрелок в/ч 50183, участвовал в попытке повторной оккупации Купянска в сентябре 2025 года.

Россиянин обустроил огневую позицию на четвертом этаже местного отдела полиции. Оккупант заметил на улице двух местных жительниц 55 и 60 лет, после чего заставил одну из них подняться к нему, угрожая оружием.

Фигурант сначала допросил женщину, после чего приказал ей обратиться к своей знакомой с требованием принести еду. В противном случае россиянин угрожал убить заложницу.

Задержанная оставалась с оккупантом в здании, пока ее знакомая ходила за продуктами. После того, как она пришла, россиянин устроил им допрос, после чего отпустил, узнав адреса проживания.

В то же время злоумышленник поставил женщинам условие - они должны были через неделю снова принести ему еду. В противном случае он пригрозил ворваться к ним домой и расстрелять.

Через неделю женщины, опасаясь расправы, пришли в отдел полиции с продуктами, однако в то время россиянин уже находился в плену.

Оккупанту сообщили о подозрении по факту жестокого обращения с гражданским населением (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, недавно украинские воины взяли в плен российского военнослужащего, который причастен к расстрелу украинских пленных в октябре 2025 года на территории Курской области РФ.

Кроме того, украинские артиллеристы из 28-й отдельной механизированной бригады возле Константиновки Донецкой области пленили российского оккупанта из состава диверсионно-разведывательной группы. Это произошло во время поисков потерянного беспилотника.

