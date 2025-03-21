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Постановку на воинский учет украинцев за границей хотят упростить

Киев, Пятница 21 марта 2025 13:56
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Постановку на воинский учет украинцев за границей хотят упростить Фото: заместитель руководителя ОП Ирина Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Процесс постановки на воинский учет украинцев за границей хотят упростить. Кабинет министров рассмотрит изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирину Верещук в Telegram.

"На рассмотрение правительства внесен проект изменений в Постановление №932, который упрощает постановку на воинский учет украинцев за рубежом", - отметила она.

Как пояснила Верещук, это позволит консульствам и отделениям ГП "Документ" выдавать паспорта и другие документы десяткам тысяч граждан, находящихся за пределами Украины.

Она уточнила, что над наработками нормативных изменений работали Государственная миграционная служба, Минобороны и Секретариат Кабмина.

Украинцы за границей

Стоит отметить, что из-за российского вторжения миллионы украинцев были вынуждены выехать за границу. Больше всего украинских беженцев находится в странах ЕС.

В 2024 году в Украине было создано Министерство национального единства, которое возглавил Алексей Чернышов. Работа ведомства направлена на поддержку украинцев за рубежом и возвращение граждан в Украину.

По оценкам Чернышова, за пределами страны могут находиться от 25 до 30 млн украинцев. Речь идет и о тех, кто эмигрировал до полномасштабной войны.

Министр национального единства также отмечал, что Украина готова предоставить мужчинам за рубежом работу в "оборонке" с бронированием от мобилизации.

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Украина Ирина Верещук Мобилизация в Украине Воинский учет
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