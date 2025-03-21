Постановку на воинский учет украинцев за границей хотят упростить

Процесс постановки на воинский учет украинцев за границей хотят упростить. Кабинет министров рассмотрит изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирину Верещук в Telegram.

"На рассмотрение правительства внесен проект изменений в Постановление №932, который упрощает постановку на воинский учет украинцев за рубежом", - отметила она.

Как пояснила Верещук, это позволит консульствам и отделениям ГП "Документ" выдавать паспорта и другие документы десяткам тысяч граждан, находящихся за пределами Украины.

Она уточнила, что над наработками нормативных изменений работали Государственная миграционная служба, Минобороны и Секретариат Кабмина.