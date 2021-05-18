ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Николаевской области следователя задержали на взятке: вымогал деньги за закрытие дела

Новина українською →
Николаев, Вторник 18 мая 2021 15:57
В Николаевской области следователя задержали на взятке: вымогал деньги за закрытие дела Фото: задержание следователя на взятке в Николаевской области (facebook.com/mykprok)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Николаевской области сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции на взятке задержали старшего следователя полиции по особо важным делам. Он вымогал и получил от фигуранта уголовного дела 1,5 тысячи долларов за непривлечение его к ответственности.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

По данным следствия, следователь полиции потребовал и получил от гражданина взятку в размере 1,5 тысячи долларов за то, чтобы он его не привлекал к уголовной ответственности.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды чиновником). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранения его от занимаемой должности.

Фото: задержание следователя на взятке в Николаевской области (facebook.com/mykprok)

Напомним, 17 мая Служба безопасности Украины (СБУ) задержала адвоката при попытке дачи взятки сотруднику спецслужбы за помощь в легализации иностранцев в Украине из стран с повышенной террористической угрозой. Правозащитник хотел "наладить" постоянное сотрудничество, предлагая по 400 долларов за одного человека.

Отметим, во Львове следователя СБУ подозревают в присвоении ювелирных украшений на сумму более чем 8,5 млн гривен. Обвинительный акт был направлен в суд.

РБК-Украина писало, что Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины, которого подозревают в подстрекательстве к даче взятки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия полиция коррупция взятка
NEWS
Киев накрыла гроза с градом
Киев накрыла гроза с градом
DAILY
Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине
Владислав Красинский, Олег Черныш Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине