В Николаевской области следователя задержали на взятке: вымогал деньги за закрытие дела

В Николаевской области сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции на взятке задержали старшего следователя полиции по особо важным делам. Он вымогал и получил от фигуранта уголовного дела 1,5 тысячи долларов за непривлечение его к ответственности.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

По данным следствия, следователь полиции потребовал и получил от гражданина взятку в размере 1,5 тысячи долларов за то, чтобы он его не привлекал к уголовной ответственности. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды чиновником). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранения его от занимаемой должности. Фото: задержание следователя на взятке в Николаевской области (facebook.com/mykprok)