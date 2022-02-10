Взятка в 1,26 млн гривен в Киевраде. По всем фигурантам уже согласованы подозрения

Директор НАБУ Артем Сытник рассказал о ходе расследования дела о взятке на 1,26 млн гривен. По всем фигурантам дела уже согласованы подозрения.

По его словам, генпрокурор согласовал подозрение по данному делу, там 6 человек, которые подозреваются.

"5 из них были вчера задержаны, 4 из них подозрения уже вручены. По спецсубъекту, когда уже я ехал сюда, то была информация, что подозрение уже согласовано. Все фигуранты, которые по нашему мнению причастны к коррупционной схеме, по всем ним подозрения согласованы", - отметил Сытник.