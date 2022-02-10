Хабар у 1,26 млн гривень у Київраді. По всім фігурантам вже погоджені підозри

Директор НАБУ Артем Ситник розповів про хід розслідування справи про хабар на 1,26 млн гривень. По всім фігурантам справи вже погоджено підозри.

За його словами, генпрокурор погодив підозру в даній справі, там 6 осіб, які підозрюються.

"5 із них були вчора затримані, 4 із них підозра вже вручена. По спецсубєкту, коли вже я їхав сюди, то була інформація, що підозра вже погоджена. Всі фігуранти, які на нашу думку причетні до корупційної схеми, по всім ним підозри погоджені", - зазначив Ситник.