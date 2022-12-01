Взяти Україну за 10 днів. Чому загарбницький план Росії провалився: аналіз RUSI

За даними доповіді, яку підготували військові експерти Джек Уотлінг та Нік Рейнолдс, колишній голова РНБО України Олександр Данилюк та екс-командувач Десантно-штурмовими військами України Михайло Забродський, такий план РФ провалився через "надмірну секретність" та низьку підготовку на тактичному рівні для ефективного його виконання.

На думку експертів, РФ планувала, що швидкість атаки та кампанія дезінформації дозволять швидко захопити столицю України. При цьому, як вказано в доповіді, російський план значною мірою вдався, і війська РФ навіть досягли переваги у співвідношенні сил 12:1 на північ від Києва.

Автори стверджують, що ступінь секретності російського плану був настільки високим, що навіть військове керівництво на рівні заступників начальників управління Генштабу дізналося про нього за кілька днів до початку війни.

Найбільшим недоліком плану, на думку експертів, була відсутність реверсивних дій. Внаслідок чого, коли швидкість не дала бажаних результатів, сили РФ зрозуміли, що їхні позиції неухильно послаблюються в міру мобілізації України. Однак, попри ці невдачі, Росія знову зосередилася на Донбасі.

У доповіді йдеться, що тактична компетентність російських військових виявилася значно нижчою за очікування багатьох українських, російських та міжнародних спостерігачів.

У підсумку експерти звернули увагу на важливу деталь, оскільки ЗСУ витрачають значну кількість боєприпасів і деякою мірою залежать від підтримки союзників, необхідно, щоб партнери краще підтримали Україну, оскільки її перемога потребує серйозних тяжких боїв, але за відповідної підтримки вона цього досягне.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося, в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну ворог сподівався, що захопить Київ за три дні.

Додамо, також ми розповідали про статтю The Washington Post. У ній стверджувалося, що Росія готувалася до швидкого захоплення України та підготувала два маріонеткові уряди на чолі з Януковичем та Медведчуком.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.