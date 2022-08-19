После "взятия" Киева: кого ФСБ хотела поставить во главе марионеточного правительства

Российское ФСБ подготовило два марионеточных правительства на случай захвата Киева перед полномасштабным вторжением в Украину. Среди так называемых "кандидатов", которые должны были их возглавить были Янукович и Медведчук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Захват власти

Как отмечает издание, Федеральная служба безопасности России была глубоко вовлечена в неудачный военный план Кремля и заверила чиновников в Москве, что правительство Украины быстро "упадет", а также заверила оперативников для установления марионеточного режима.

При этом в материале отмечают, что свой план спецслужбы не смогли воплотить по двум причинам: то ли не могли понять, насколько яростно Украина будет сопротивляться, или все же поняли, но не смогли передать такую "неудобную информацию" президенту РФ Владимиру Путину.

ФСБ искала резиденции в Киеве

По данным The Washington Post, офицеры ФСБ были настолько уверены, что захватят власть в Киеве, что последние дни перед полномасштабной войной организовывали жилье в украинской столице.

"Сообщения, перехвачены украинскими службами безопасности, показывают, что сотрудники ФСБ спрашивают у коллег подробную информацию о квартирах и других местах, которые они могут использовать как безопасные дома, резиденции или базы эксплуатации. За несколько дней до того, как российские войска вошли в Украину, чиновники сказали, что ФСБ было сказано покинуть столицу, но оставить ключи от своих резиденций для российских боевиков", - пишет издание.

Отмечается, что численность ФСБ выросла примерно с 30 офицеров в 2019 году до 160 накануне вторжения в Украину. Так, командам спецслужб были назначены регионы Украины и сети спящих агентов внутри страны.

Марионеточное правительство

Между тем ФСБ также строило планы по установлению марионеточного правительства в Украине.

Как пишет издание, основными кандидатами на "председательства" этих правительств выступили бывший президент Украины Виктор Янукович, который сбежал в Россию в 2014 году и Виктор Медведчук, которого в СМИ назвали олигархом, который стал руководителем главной пророссийской партии Украины после установления тесных отношений с Путиным.

Сообщается, что Янукович был в центре группы, которая собралась в Беларуси в начале марта и, возможно, позиционировалась для того, чтобы напасть и вернуть власть.

А вторая группа с участием бывших членов партии Януковича собралась на территории на юге Украины, которую захватили в начале войны российские войска.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Британии заявили о планах РФ после вторжения в Украину привести пророссийского политика к власти.

Между тем в США тоже заявили, что у них есть доказательства планов Кремля установить в Украине пророссийское правительство.