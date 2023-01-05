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Взяли до відома: у Німеччині відреагували на пропозицію Росії про "різдвяне перемир'я"

Новость на русском →
Четвер 05 січня 2023 18:55
Взяли до відома: у Німеччині відреагували на пропозицію Росії про "різдвяне перемир'я" Фото: у Німеччині відреагували на пропозицію Росії про "різдвяне перемир'я" (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Німеччині обережно відреагували на пропозицію Росії щодо запровадження тимчасового перемир'я на Різдво, зазначивши, що будь-яке припинення бойових дій допомагає врятувати життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

"Ми взяли до відома оголошення. Будь-яке припинення бойових дій допомагає врятувати життя", - сказав представник німецького уряду на запит агентства Reuters.

При цьому він наголосив, що Росія повинна повністю вивести свої війська з України. Таким чином вона може закінчити війну у будь-який момент. Він додав, що Німеччина продовжує закликати РФ зробити це.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити так званий "режим припинення вогню" на Різдво.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не буде вести жодних переговорів з РФ про "різдвяне перемир'я".

Окрім того, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що перемир'я для РФ може розпочатися тільки тоді, коли вона виведе свої війська з усієї території України.

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