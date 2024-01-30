У Дніпрі затримали бойовика "ЛНР", який наводив на місто російські ракети

Правоохоронці у Дніпрі затримали колишнього бойовика "ЛНР", який допомагав росіянам обстрілювати місто. Тепер йому загрожує тюремне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Про кого йдеться

Затриманим є уродженець Луганської області, який уже мав судимість за участь у незаконних збройних формуваннях так званої "ЛНР".

Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він оселився в Дніпрі, а з серпня 2023 року почав співпрацювати з ФСБ.

"Дистанційну комунікацію з російською спецслужбою підтримував через "зв'язкового". Ним виявився бойовик окупаційних угруповань країни-агресора, який перебуває на тимчасово захопленій частині території на сході України", - йдеться в повідомленні.

Для отримання розвідданих фігурант обходив місцевість і приховано здійснював фото- та відеофіксацію важливих об'єктів на камеру власного телефону.

Колаборант наводив на місто російські ракети

За вказівкою російської спецслужби цей фігурант намагався виявити пункти базування українських комплексів протиповітряної оборони.

Фото: Затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

Також зловмисник відстежував результати ракетних ударів агресора по військових об'єктах, розташованих у місті. СБУ встановила, що за його "наводкою" окупанти обстріляли один з об'єктів обласного центру під час повітряної атаки РФ 29 грудня 2023 року.

За проведення розвідувально-підривної діяльності проти України фігурант отримував на банківську картку гроші від загарбників.

Що загрожує поплічнику Росії

У разі успішного виконання всіх поставлених завдань, ФСБ обіцяла своєму інформатору "евакуювати" його на тимчасово окуповану частину території Луганської області.

Утім співробітники СБУ завадили зловмиснику втекти від правосуддя та затримали його у власному будинку. Під час обшуку у помешканні затриманого виявлено смартфон та банківську картку, які він використовував у злочинній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили йому про підозру за фактом колабораційної діяльності. Наразі фігурант перебуває під вартою, йому загрожує 15 років в'язниці.

Ракетний удар по Дніпру 29 грудня

Росіяни 29 грудня випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів по Україні. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прильоти" зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Запорізькій, Сумській, Львівській, Дніпропетровській областях. Під ударом були будинки, ТРЦ, пологовий будинок, об'єкти критичної інфраструктури.

Унаслідок масованого удару РФ по Дніпру загинуло шестеро людей, поранення дістали 30, із них одна дитина.