Вісім бойовиків "Л/ДНР" воювали на Донбасі і потрапили в полон. Їм загрожує довічне
Вісім бойовиків із "ЛНР" і "ДНР" воювали проти ЗСУ на Донбасі та в Харківській області, але потім потрапили в полон. Тепер їм загрожує довічне позбавлення волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.
Деталі справи
Підозрювані - мешканці Донецької та Луганської областей, які перейшли на бік ворога та воювали проти українських військових. Більшість мали військовий досвід в окупаційних підрозділах ще з 2014 року, проходячи службу за контрактом.
Серед них - "заступник командира взводу" в т. зв. "10-й окремій артилерійській бригаді ЛНР", "навідник-оператор танка" т. зв. "3-ї окремої мотострілецької бригади", а також "стрілки" т. зв. "народної міліції ЛНР".
Їм загрожує довічне позбавлення волі
Протягом 2022 року вони брали активну участь у штурмі українських населених пунктів у Харківській, Донецькій та Луганській областях, де їх взяли в полон військовослужбовці ЗСУ.
Фото: Окупанти (facebook.com)
Вісьмом громадянам повідомлено про підозру в:
- державній зраді;
- участі в незаконних збройних формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, або у збройних формуваннях держави-агресора.
Суди над бойовиками та представниками "ДНР"
У жовтні повідомлялося, що правоохоронці Чехії закінчили розслідування щодо так званого "почесного консула ДНР" Нели Ліскової. Справу передано до суду.
Уже в листопаді стало відомо, що в Києві бойовика "ДНР" засудили до 15 років в'язниці, він заряджав ворожі танки.
Нещодавно правоохоронці завершили розслідування кримінальної справи щодо бойовика "ДНР" Артема Жоги. Йому загрожує 12 років в'язниці.
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