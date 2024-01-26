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Вісім бойовиків "Л/ДНР" воювали на Донбасі і потрапили в полон. Їм загрожує довічне

П'ятниця 26 січня 2024 16:13
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Вісім бойовиків "Л/ДНР" воювали на Донбасі і потрапили в полон. Їм загрожує довічне Архівне фото: Вісім бойовиків "Л/ДНР" воювали на Донбасі і потрапили в полон (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Вісім бойовиків із "ЛНР" і "ДНР" воювали проти ЗСУ на Донбасі та в Харківській області, але потім потрапили в полон. Тепер їм загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

Деталі справи

Підозрювані - мешканці Донецької та Луганської областей, які перейшли на бік ворога та воювали проти українських військових. Більшість мали військовий досвід в окупаційних підрозділах ще з 2014 року, проходячи службу за контрактом.

Серед них - "заступник командира взводу" в т. зв. "10-й окремій артилерійській бригаді ЛНР", "навідник-оператор танка" т. зв. "3-ї окремої мотострілецької бригади", а також "стрілки" т. зв. "народної міліції ЛНР".

Їм загрожує довічне позбавлення волі

Протягом 2022 року вони брали активну участь у штурмі українських населених пунктів у Харківській, Донецькій та Луганській областях, де їх взяли в полон військовослужбовці ЗСУ.

Вісім бойовиків &quot;Л/ДНР&quot; воювали на Донбасі і потрапили в полон. Їм загрожує довічне

Фото: Окупанти (facebook.com)

Вісьмом громадянам повідомлено про підозру в:

  • державній зраді;
  • участі в незаконних збройних формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, або у збройних формуваннях держави-агресора.

Суди над бойовиками та представниками "ДНР"

У жовтні повідомлялося, що правоохоронці Чехії закінчили розслідування щодо так званого "почесного консула ДНР" Нели Ліскової. Справу передано до суду.

Уже в листопаді стало відомо, що в Києві бойовика "ДНР" засудили до 15 років в'язниці, він заряджав ворожі танки.

Нещодавно правоохоронці завершили розслідування кримінальної справи щодо бойовика "ДНР" Артема Жоги. Йому загрожує 12 років в'язниці.

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